Как выглядит и живет мужчина, который не спал 60 лет: фото
Необычный недуг одолел 80-летнего вьетнамца после странной лихорадки, которую он перенес в юности, пишет The Daily Star. С тех пор родственники ни разу не видели его спящим. Врачи за 60 лет не нашли свидетельств того, что мужчина отдыхает. А сам Тай Нгок утверждает, что никогда не испытывал усталости, не видел галлюцинаций, и чувствует себя прекрасно — за это на родине его прозвали сверхчеловеком.
Несмотря на возраст и необычный образ жизни, Тай до сих пор работает: днем занимается фермерством, а ночью делает вино. Ближе к четырем утра он все-таки ложится на кровать в надежде, что сможет задремать, но, увы, через несколько часов бессонницы встает и принимается за работу. Тай отмечает, что запас энергии он пополняет с помощью зеленого чая и рисового вина.
Близкие Тая признались, что время от времени он переживает, что бессонница его подкосит. Кроме того, есть теория, что эта болезнь связана с ранением руки, которое он получил во время Вьетнамской войны. Впрочем, если за 60 лет загадку о бессоннице никто не разгадал, не стоит ли оставить попытки понять, почему этот человек не страдает?