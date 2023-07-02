Умер один из "отцов" индустриальной музыки Монте Казацца

В возрасте 68 лет скончался Монте Казацца, американский художник, актер и максимально радикальный музыкант, один из тех, кто стоял у самых корней индастриала.

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Казацца издавался на лондонским лейблом Industrial Records, участвовал в перфомансах Throbbing Gristle, работал с различными инкарнациями Psychic TV, с Chaos Of The Night, The Atom Smasher, The Love Force и Factrix, начав карьеру в Сан-Франциско с эстетических глумлений над тамошней публикой.

Казацца родился 13 ноября 1954 года. Industrial Culture Handbook, "библия" индустриальной культуры", характеризовала его творчество как "припадки безумия, тонко притворяющиеся художественными актами". Практически все, что делал Монте - вне рамок приличия, морали и так называемого здравого смысла.

Влияние артиста на указанную выше индустриальную культуру гигантское, он один из тех свирепых чугунных слонов, на которых все держалось.