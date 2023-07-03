«Берия, встать! Вы арестованы»: почему Берия проиграл борьбу за СССР

Ровно 70 лет назад, 2 июля 1953 года, Никита Хрущев открыл Пленум ЦК КПСС, на котором первые лица партии решали, что делать с Лаврентием Берией, которого арестовали 26 июня. Товарищи несколько дней спорили о дальнейшей судьбе свергнутого министра МВД и его соратников, заочно обвиняли его в тяжких грехах (сам фигурант в это время сидел в тюрьме) и пришли к мнению, что ему с ними больше не по пути. В конце концов Пленум принял постановление «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берии». Тот, кто имел большие шансы стать преемником Иосифа Сталина, в итоге первым пал в развернувшейся после его смерти ожесточенной борьбе за власть. Как свергали Берию — в материале «Ленты.ру».

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Георгий Жуков распахнул двери кабинета Георгия Маленкова, где проходило заседание Президиума ЦК КПСС, и быстрыми шагами приблизился к сидевшему в центре стола министру внутренних дел Лаврентию Берии. За спиной маршала стояли генералы с пистолетами наизготовку. Жуков знал, что шеф госбезопасности силен физически, владеет приемами борьбы джиу-джитсу и может оказать отчаянное сопротивление. Тем не менее и сам он был готов действовать решительно.

«Берия, встать! Вы арестованы», — почти прокричал Жуков.

Ошеломленный Берия рванулся к своему портфелю, который лежал у него за спиной на подоконнике, но Никита Хрущев (если, конечно, верить его воспоминаниям) схватил министра за руку, чтобы не дать тому воспользоваться пистолетом.

Портфель отбросили на середину стола и затем открыли — никакого оружия там не оказалось. Жуков схватил своего оппонента за руки, приподнял его со стула и обыскал карманы. По словам маршала, Берия «страшно побледнел и что-то начал лепетать». Два генерала взяли его за руки и вывели в заднюю комнату кабинета Маленкова, где заново обыскали и изъяли личные вещи. Так 26 июня 1953 года закончилась политическая карьера Лаврентия Берии, который мечтал стать наследником Иосифа Сталина, но пал в ожесточенной борьбе за власть с Хрущевым и Маленковым.

События того дня изложены по версии биографа Жукова — писателя Сергея Михеенкова, который восстановил их на основе малоизвестных рукописей маршала, которые нашел на его даче. Некоторые считают эту версию фейком, придуманным сторонниками Хрущева.

«Кризисный менеджер»

После Сталина в СССР начались значительные изменения. Уже несколько дней спустя, в марте 1953 года, Берии удалось сосредоточить в своих руках огромную власть. В результате дележки постов между сталинскими преемниками он стал первым заместителем председателя Совета министров СССР и возглавил МВД, объединенное с МГБ. То есть вернулся на позиции, с которых его в конце 1945 года сам Сталин и отодвинул. Стремительное усиление Берии очень пугало других представителей кремлевской верхушки. Они не сомневались, что лично для них ничем хорошим это не кончится.

Вернувшись к руководству спецслужбами, Берия провел серьезные реформы. По его инициативе амнистировали большое количество заключенных (что из этого вышло, наглядно показано в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...»), смягчили паспортный режим, началась реабилитация тех, кто попал под репрессии. Начался и пересмотр резонансных дел конца 1940-х годов — начала 1950-х. Например, якобы несчастный случай, произошедший с лидером Еврейского антифашистского комитета Соломоном Михоэлсом, «дело врачей», «мингрельское дело» и другие.

Именно Берия подписал документы на реабилитацию фигурантов «авиационного дела»: помог выйти на свободу, восстановиться в воинских званиях и наградах близкому другу Жукова — бывшему командующему ВВС Александру Новикову, наркому авиационной промышленности Алексею Шахурину и многим другим. Правда, некоторые из них и попали в лагеря при участии Берии. Поговаривали также, что еще во времена своей работы в Грузии он имел отношение к отравлению председателя Совнаркома Абхазской ССР Нестора Лакобы (близкий друг Сталина).

Деятельность Берии при жизни Сталина и под контролем вождя я бы оценил преимущественно как полезную для страны, — сказал «Ленте.ру» доцент кафедры политических учений Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Олег Яхшиян. — Те задачи, которые перед ним ставились, он успешно решал. А эти задачи в основном носили созидательный характер. Достаточно вспомнить кураторство многих отраслей оборонной промышленности в годы Великой Отечественной войны, атомный проект и ракетостроение, которые он курировал после войны

По мнению ученого, наиболее тяжелые проекты, требующие особого дара «кризисного менеджера», Сталин доверял именно Берии. После главы НКВД Николая Ежова нужно было свернуть Большой террор и восстановить эффективную работу спецслужб.

«И Берия с этим в общем-то справился. На другой чаше весов его участие в депортациях народов», — отметил Яхшиян.

Кандидат исторических наук напомнил, что после смерти Сталина Берия первым же делом способствовал ослаблению контроля за партаппаратом со стороны Маленкова, у которого якобы добровольно забрали должность секретаря ЦК, оставив только пост председателя Совмина.

«Второе: Берия сам прекратил практику согласования кадровых решений в структурах, которыми он руководил, — продолжает Яхшиян. — Это был очень существенный момент, ведь важнейший принцип номенклатуры — согласование кандидатур с партийными органами соответствующего уровня, в том числе — в отделах и с секретарями ЦК КПСС. Как бы Сталин не относился в разные периоды к партийному аппарату, он неукоснительно следовал этому правилу. И вот этот порядок Берия в рамках своей епархии прекратил. Партия оказалась отстранена от участия в назначении руководителей спецслужб республиканского и областного масштаба. Кроме того, по данным многих историков, Берия дал прямые указания своим подчиненным собирать компромат на всех партийных и государственных руководителей».

Как заключил историк, в борьбе за власть Берия использовал все свои резко усилившиеся возможности и не просто ждал своего часа, а готовился стать лицом номер один

«Еще один момент, который я оцениваю негативно, — инициативы Берии по национальной политике, так называемое продолжение политики коренизации: руководить республиками должны представители титульных наций, надо их выдвигать. Неправильно, когда возглавляют русские, — добавил Яхшиян. — После войны спецслужбы СССР вели борьбу с подпольем, с пособниками нацистов: печально известные "лесные братья" в республиках Прибалтики, недобитые бандеровцы в западных районах Советской Украины. Берия поставил вопрос, как бы все это перевести в русло какого-то замирения».

В книге Александра Бондаренко «Утаенные страницы советской истории» указывается, что весной 1953-го многих в МВД раздражала бериевская «игра в либерализм, попытка отбросить ранее казавшиеся "естественными" методы работы». Так, став министром, Берия запретил избиения и пытки — в начале апреля он подписал приказ, в котором осуждались «жестокие избиения арестованных, круглосуточное применение наручников на вывернутые за спину руки, длительное лишение сна, заключение арестованных в раздетом виде в холодный карцер». Министр потребовал прекратить применение к арестованным мер физического воздействия, уничтожить все орудия пыток.

Во внешней политике Берия после ухода Сталина предлагал рассмотреть вопрос об объединении Германии, выступал за смягчение контроля Москвы над другими соцстранами.

В общем, высокая активность и растущий авторитет главы МВД делали его чрезвычайно опасным для ряда других членов Президиума (ранее Политбюро) ЦК КПСС. Особенно беспокоился Хрущев, имевший большие политические амбиции.

Он знал Берию с 1932 года и тогда считал его простым, умным, очень сообразительным и остроумным человеком и поддерживал с ним дружеские отношения. В 1930-е они даже вместе отдыхали в Грузии. На пленумах ЦК партии они в то время всегда сидели рядом и перекидывались репликами по ходу обсуждения вопросов. В своих мемуарах Хрущев отмечал, что после прихода на пост наркома внутренних дел СССР в конце 1938 года Берия провел «новые аресты чекистов», но в целом выступал против репрессий.

При нас он Сталину ничего не говорил об осуждении репрессий, а по закоулкам часто рассуждал об этом, — вспоминал Хрущев. — Он плохо говорил по-русски. Обычно так: «Очень, слюшай, очень много уничтожили кадров, что это будет, что это будет? Люди же боятся работать». Это он говорил правильно. Сталин совершенно изолировал себя от народа и ни с кем не общался, кроме своего окружения. А Берия знал настроения людей, агентура у него была очень большая, такая, что даже трудно сказать, сколько было агентов. Наконец, и Сталин сказал, что были допущены перегибы

Уже после свержения Берии выяснилось, что чуть ли не полстраны считает его виновником своих несчастий. Среди них — известный советский футболист и спортивный функционер Николай Старостин. Он еще до своей отсидки не раз встречался с Берией на различных совещаниях по спортивной повестке и оставил о нем негативные воспоминания.

Отекшая физиономия, шея многочисленными бесформенными складками вываливалась из-под воротника рубахи, всегда мокрые жирные губы, — писал он. — И глаза — зеленые, навыкате, рачьи глаза, которые сверлили вас через толстые стекла пенсне. При всем желании в его больших зрачках невозможно было уловить что-либо человеческое. Вскоре о хозяине Лубянки в футбольном мире стали ходить всевозможные слухи — о накачках перед матчами и разносах после них в случае поражения

Со слов других футболистов Старостин утверждал, что Берия крайне жестко общался с коллективом подведомственного ему «Динамо» и после неудач грозил суровыми мерами — к примеру, предлагал поставить в защиту команды роту пулеметчиков, которые держали бы на мушке игроков.

Лента.ру

«Этот изверг и палач расправился бы со всеми нами»

Брать Берию его противники договорились на заседании Президиума ЦК КПСС 26 июня 1953 года. Помимо маршала Жукова к операции по аресту министра подключили командующего Московским военным округом Кирилла Москаленко. Смещение Берии обсуждалось на даче его первого зама Ивана Серова, который по заданию Хрущева собирал заинтересованных в этом людей и исполнителей под предлогом игры в теннис. Сговор и распределение ролей действующих лиц, скорее всего, остались вне контроля реорганизованных спецслужб: еще утром того судьбоносного дня Берия не догадывался, что ему готовят товарищи по ЦК.

По свидетельству одного из охранников министра Ивана Малиновского, перед отъездом со своей дачи в Сосновке в Москву тот выглядел совершенно спокойным, расслабленным, «смотрел на жену и улыбался, пиджак нес в руке». Заговорщики боялись охранников Берии и допускали, что те попытаются отбить своего шефа. Кстати, за глаза охрану называли бериевским оркестром: во время поездок они прятали автоматы в футлярах от скрипок, а ручной пулемет в футляре от контрабаса.

Но опасения не подтвердились. Вся операция прошла быстро и бескровно, хотя многие факты, приведенные Жуковым, позднее ставились под сомнение: например, сложно представить, как бы два маршала сошлись в рукопашной схватке.

Как бы то ни было, арест застал Берию врасплох: он только что вернулся из ГДР, где помогал восточногерманскому руководству решать кризис, вспыхнувший из-за антисоветских демонстраций и призывов к объединению с ФРГ.

Сохранилась черновая запись выступления Маленкова на заседании Президиума ЦК партии 26 июня 1953 года. Глава Совмина сообщал товарищам, что «враги хотели поставить органы МВД над партией и правительством» (ниже он конкретизировал, что с поста министра внутренних дел Берия «контролирует партию и правительство», что «чревато большими опасностями»). В своей речи Маленков призвал взять органы МВД под контроль партии.

В свою очередь, Хрущев в лицо обвинил Берию в ревизионизме, антисоциалистическом подходе к решению ситуации в ГДР, шпионаже в пользу британской разведки в 1920-х и так далее. Все это говорилось еще до появления в кабинете военных во главе с Жуковым.

Хрущев не скрывал своего ликования из-за внешне легкой победы над могучим противником. Если верить его биографу Федору Бурлацкому, будущий лидер СССР лично отдал приказ силовикам «взять этого гада, изменника Родины» и отвести куда надо. Со слов Хрущева, «тут Берия стал что-то бормотать, весь позеленел, в штаны наложил!» Утверждение про «штаны» встречалось и у Жукова. Хотя, вероятно, так триумфаторы хотели еще больше унизить своего врага.

Ближе к вечеру арестовали охрану Берии — всего около 30 человек — предварительно приказав сдать пистолеты и автоматы. Их поместили в тюрьму на Лубянке, но через несколько дней всех неожиданно отпустили, приказав объяснять свое отсутствие нахождением в служебной командировке.

Не хочу играть в скромность, но скажу, что устранение Берии было проведено своевременно, — делился в своих мемуарах Хрущев. — Если бы мы не сделали этого, то совершенно по-другому направлению развивались бы все события внутренней и международной политики Советского Союза. Этот изверг и палач расправился бы со всеми нами, и он уже был близок к такой расправе

Хрущев утверждал, что все люди Берии, которые выполняли его тайные поручения, были уже собраны им в Москве и, видимо, «успели получить или должны были получить задания».

Любопытно, что сын Маленкова Андрей в наше время считает, что Берия «совершенно незаслуженно оплеван». В интервью «Ленте.ру» он называл соперника своего отца талантливым человеком, хотя при этом и «далеко не ангелом».

«Документы суда сфабриковали»

На Пленуме ЦК КПСС 2-7 июля 1953 года уже активно обсуждался вопрос «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берии». Он стоял первым в повестке в день открытия Пленума, причем докладчиком выступал как раз Георгий Маленков.

Предсовмина повторил свои июньские тезисы о том, что Берия «ловко и умело» пользовался своим положением и развил активную деятельность в том преступном направлении, чтобы поставить МВД над партией и правительством. В стенограммах Пленума ЦК фамилия Берии упоминается более 700 раз.

Наконец, 10 июля об аресте бывшего министра написали газеты. Сообщалось, что он оказался английским шпионом и ярым врагом народа

Сын Берии Серго всю свою жизнь — а прожил он до 2000 года — считал, что его отца на самом деле ликвидировали либо во время, либо сразу после ареста, а на суде за него якобы выдали постороннего человека. Он неоднократно рассказывал, что в день ареста главы МВД в его доме произошла перестрелка, и затем оттуда вынесли на носилках тело, накрытое простыней. Но был ли это сам Берия или кто-то другой, неизвестно. Серго утверждал, что об использовании двойника на процессе ему сообщил член специального судебного присутствия Митрофан Кучава.

Версия о том, что Берии не было в живых уже 26 июня (на шесть месяцев раньше исполнения высшей меры наказания), придерживался и его охранник Малиновский.

Знакомый начальник караула в бункере штаба Московского военного округа потом рассказывал мне, будто бы Берия сидел у них под усиленной охраной, пока решались формальности с его арестом, — поведал полковник КГБ в отставке «Российской газете» в 2019 году (ему тогда было 97 лет). — Может, так и было, но я до сих пор считаю, что Лаврентия Павловича казнили в день задержания, а документы суда сфабриковали задним числом, лишь бы придать видимость законности. Слишком Хрущев ненавидел и боялся Берию, чтобы даже ненадолго оставлять его в живых. Никита сам хотел стать царем, да ничего не получилось. И поделом ему!

Напротив, участник ареста Берии полковник Алексей Холопов, который затем охранял его до последнего дня суда, отвергал версию о двойнике как полностью абсурдную. Он отмечал, что его и других офицеров привезли в Кремль ночью, где им выдали оружие.

«Меня поставили на пост у кабинета Маленкова, и я видел, как все члены Президиума ЦК идут на заседание, — говорил он. — Берия пришел последним. Я был и в той машине, на которой после ареста его везли на гарнизонную гауптвахту. В камере он вел себя очень нервно, сломал табуретку и кричал: "Вы ничего не понимаете! Вы не знаете, кто я такой! Это я, я создал ракеты!"»

Историк Яхшиян тоже не верит в ликвидацию Берии без суда и следствия сразу после ареста. Он напомнил, что в научной литературе цитируются его покаянные письма к бывшим соратникам по коллективному руководству. Яхшиян считает, что суд и приведение приговора в исполнение не были инсценировкой и все произошло примерно так, как об этом неоднократно рассказывалось. Более того, историк допускает, что Маленков не хотел уничтожать Берию и рассматривал «более щадящие» варианты устройства его дальнейшей судьбы. Но еще на посту главы МВД Берия выдвинул инициативы по пересмотру ряда дел, которые прямиком вели бы к тогдашнему главе правительства.

Как бы то ни было, из-за ареста своего отца пострадал Серго Берия — уже тогда достаточно известный инженер-конструктор в области радиолокации и ракетных систем, а в будущем крупный ученый. С лета 1953-го и до конца 1954 года он содержался в одиночной камере сначала в Лефортовской, а затем в Бутырской тюрьме, куда была помещена его мать Нина.

22 декабря Высшая аттестационная комиссия при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР вынесла постановление об отмене решения о присуждении Берии-младшему ученых степеней кандидата и доктора физико-математических наук. Проверкой было установлено, что «кандидатская и докторская диссертации не являются его личным трудом, а являются изложением работ большого числа научных сотрудников, расчетчиков и инженеров».

По официальным данным, следствие по делу Берии-старшего и его соратников продлилось до 26 ноября, его вел генпрокурор СССР Роман Руденко. 27 же ноября 1953 года он докладывал Маленкову и Хрущеву в депеше с пометкой «Совершенно секретно»: «Следственные материалы по делу Берия и других в количестве 39 томов и десяти пакетов приложений в соответствии с процессуальным законом были предъявлены обвиняемым в период с 26 октября по 25 ноября 1953 года».

«Моя цель — встретиться с отцом и реабилитировать деда»

23 декабря 1953 года Лаврентий Берия был приговорен специальным судебным присутствием Верховного суда СССР под председательством маршала Ивана Конева к высшей мере наказания. В тот же день приговор привели в исполнение. Тело кремировали в печи 1-го Московского крематория. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1953-го Берию лишили званий маршала Советского Союза, Героя Социалистического Труда и всех наград (пяти орденов Ленина, двух орденов Красного Знамени, ордена Суворова 1-й степени и других).

Годы спустя один из свидетелей последних минут Берии раскрыл некоторые детали на условиях анонимности. По словам этого человека, того не довели до стены и начали стрелять прямо на лестнице, а затем якобы растворили тело в щелочи.

Прикрываясь мнимым соблюдением «законности», его противники заботились прежде всего о собственной безопасности и одновременно утверждали свою легитимность, — выражал свое мнение в мемуарах Серго. — Чтобы развенчать положительную репутацию, которая стала складываться у Берии, они прибегли к испытанному методу коллективных петиций и массовых митингов против «гнусного предателя»

Вместе с Берией 23 декабря 1953 года были расстреляны шесть его соратников, занимавших высокие посты в силовых структурах Советского Союза: это его первый заместитель Богдан Кобулов, бывший министр госбезопасности Всеволод Меркулов, начальник 3-го управления МВД Сергей Гоглидзе, министры внутренних дел Украинской ССР и Грузинской ССР Павел Мешик и Владимир Деканозов, начальник следственной части по особо важным делам МВД СССР Лев Влодзимирский. В печати того времени эту шестерку окрестили «бандой Берии». Они обвинялись в тяжелейших преступлениях, в том числе и в таких, к которым не имели никакого отношения. Тем не менее безвинными этих людей назвать, конечно, нельзя.

После распада СССР неоднократно предпринимались попытки добиться реабилитации Берии, но каждый раз суд отказывал просителям. В наше время этим занимается Игорь Лопатченко, который считает себя внуком наркома (его отец Эскандер Гарибов родился в закрытом городе Челябинск-40, где Берия часто бывал по делам атомного проекта).

«Считаю, Сталин и Берия сделали очень много для нашей страны, — сказал Лопатченко в беседе с "Лентой.ру". — [В подаче документов] мне очень помогла журналистка Мариана Саид Шах, мы вместе составили текст. С этим текстом я приехал в суд, подал заявление. Понятно, что тут провинция — Урал, Челябинская область. Они просто не знают, что делать с иском. Ждут, пока им придет установка [из центра]. В общем, сказали, что документ составлен юридически неграмотно».

Тогда Саид Шах передала Лопатченко контакты адвоката Александра Добровинского. Тот, впрочем, от сотрудничества отказался.