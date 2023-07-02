Ксения Деникина: что стало с женой генерала после смерти мужа

Ксения Васильевна Деникина, жена белого генерала Антона Ивановича Деникина, была моложе своего мужа на 20 лет и пережила его на 26 лет. После смерти Антона Ивановича, Ксения Васильевна переехала из Соединенных Штатов во Францию по уговору своей дочери. До 2005 года она покоилась на одном из французских кладбищ.

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Знакомство с детства

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Ксения Чиж познакомилась с Антоном Деникиным в своем родном городе Бела (ныне территория Польши), когда ей было всего несколько месяцев. Антон Деникин был другом ее отца, налогового инспектора Василия Ивановича Чижа, которому он спас жизнь на охоте. Весной 1892 года у семьи Чиж родилась дочь, которую они назвали Ксенией, как и ее мать. Деникин был очарован красотой и статью Ксении-старшей, и поэтому посвящал ей всю свою нежность.

Антон Иванович баловал маленькую Ксению подарками и следил за ее успехами в учебе. Однако из-за разницы в возрасте и того, что Ксения была замужем, Деникин не решался сделать ей предложение. Ксения также пережила трагедию, когда ее жених-гусар погиб на фронте. Но именно она сделала первый шаг в развитии отношений, так как Антон Иванович был известной личностью того времени.

"Почтовый роман" и семейная жизнь

Между Деникиным и Чиж завязался роман по переписке. Ксения писала Антону Ивановичу "славные, ласковые, нежные строчки", но Деникин долго не мог поверить в свое счастье. Он сделал Ксении предложение только в 1916 году, когда ей уже исполнилось 24 года, а сам Деникин получил генеральский чин. Однако из-за революции они не смогли пожениться. Свадьба состоялась только в 1918 году, после бегства Деникина из тюрьмы.

Через несколько месяцев после свадьбы у них родилась дочь Марина. Отец всегда мечтал о сыне и планировал назвать его Иваном, в честь своего отца. Однако он полюбил Марину только тогда, когда она начала ходить. Семья Деникиных переехала за границу, проживая в нескольких странах, прежде чем осесть во Франции. В 1945 году они перебрались в США, а Марина осталась в Париже.

Последние годы