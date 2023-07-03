Внук Роберта Де Ниро умер в возрасте 19 лет

Внук актера Роберта Де Ниро умер в возрасте 19 лет
Леандро Де Ниро Родригез, внук знаменитого актера Роберта Де Ниро скончался в возрасте 19 лет. Об этом в социальных сетях сообщила дочь Де Ниро Дрена.
Подробности смерти Леандро не разглашаются.
В социальных сетях приемная дочь Де Ниро Дрена призналась, что не знает, как теперь жить без сына:
"Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет. Тебя так глубоко любили и ценили, и я желаю, чтобы только любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш".
Дрену знаменитый актер удочерил после женитьбы на ее матери Эббот. Со своим биологическим отцом девушка не знакома.
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