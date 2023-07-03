Почему скончался немецкий бодибилдер Джо Линднер

За несколько дней до смерти Джо Линднер жаловался на боли в шее. Оказалось – аневризма головного мозга.

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«Это произошло слишком быстро»

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В возрасте 30 лет не стало немецкого бодибилдера Джо Линднера.

Популярный в интернете культурист умер от разрыва аневризмы в головном мозге. За несколько дней до смерти он жаловался на боли в шее, но не придал им значения.

Новостью о кончине звезды спорта поделилась его подруга Ниша. В соцсетях девушка рассказала, что Линднер умер у неё на руках.

«Я была с ним в тот момент в комнате. Он надел мне на шею ожерелье, которое сделал для меня. Он был у меня на руках. Это произошло слишком быстро. Три дня назад он говорил, что у него болит шея. Мы действительно не осознали всю серьезность болей, пока не стало слишком поздно. Поверьте мне, этот человек – нечто большее, чем вы когда-либо знали. Он во всех верил. Особенно в меня, что я могу быть лучше и быть кем-то в этом мире.

Он много заботился о том, что опубликовать и какой комментарий оставить. Каждый день сам отвечал на комментарии. Он приложил много усилий, чтобы мотивировать своих поклонников. Он знал, что восемь миллионов человек нуждались в этом. Он всегда говорил: «Продолжайте добиваться своего и оставайтесь сильными». Пожалуйста, помните его как Joesthetics».

СМИ сообщают, что Джо Линднер провёл вакцинацию от COVID-19. И почувствовал что-то неладное с кровью – она стала тяжелее идти по организму. Лечащий врач культуриста рекомендовал провести плазмоферез – это очистка крови от токсинов. Но, как известно, процедура его не спасла.

«Ты был позитивным»

В социальных сетях Джо Линднер действительно был популярен. Его страница с никнеймом Joesthetics сейчас насчитывает девять миллионов подписчиков. Бодибилдер делился секретами построения фигуры мечты. Словом, агитировал всех следить за телом и питанием.

В последнем посте Линднер рассказал о занятии фитнесом после годичного перерыва.

Уже сейчас эта публикация собрала полтора миллиона лайков и сотню тысяч комментариев. А поклонники творчества Джо оставляют памятные комментарии:

«Покойся с миром, чувак. Понравилось твое отношение, юмор и скромность. Ты был позитивным».

«Джо, твои физические достижения были неземными, но следил за тобой не поэтому. А благодаря твоему позитивному настрою и большому сердцу. Всегда крутой, всегда смешной, всегда совершенствующийся. Господь, будь с его семьёй и друзьями в это опустошительное время».

Проблемы с сердцем – частая причина смерти бодибилдеров

Так же скончался отечественная звезда бодибилдинга Владимир Турчинский.

В день смерти он тоже проводил процедуру плазмофереза. Но оздоровление организма обернулось летальным исходом – произошёл инфаркт миокарда. Друзья бодибилдера и телеведущего рассказывали, что незадолго до смерти Турчинский экспериментировал с новым гормональным препаратом. А ради съемок в проектах «гонял» вес. Счёт шёл на десятки килограммов.

Та же участь постигла американскую молодую звезду бодибилдинга Далласа Маккарвела. В 2012 году он благодаря участию в турнире IFBB North American Championships, обрёл невероятную популярность.

Но его звезда светила недолго. В возрасте 26 лет в 2017 году Даллас потерял сознание во время выступления. Приехавшая бригада медиков привела спортсмена в чувство. Причиной столь плохого самочувствия стал пониженный уровень сахара в крови и как следствие – гипогликемия. Через некоторое время сердечный приступ повторился и привёл уже к смерти.

В битве с собственным здоровьем потерпел поражение и иранский бодибилдер Байтоллах Абаспур, который в 2013 году стал абсолютным победителем IFBB Nordic Pro, одолев многих опытных профессионалов.