Умер 100-летний метеоролог Фрэнк Филд

Доктор Фрэнк Филд, первый ведущий прогнозов погоды на нью-йоркском телевидении и ведущий научных и медицинских передач, умер 1 июля. Об этом сообщает Deadline.

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О смерти 100-летнего Филда объявил телеканал WNBC-TV, где в 1958 году метеоролог начинал карьеру.

Филд, в частности, популяризовал метод Хеймлиха — процедура, которой можно спасти подавившегося человека. Он пригласил создателя этой техники Генри Хеймлиха к себе в студию для демонстрации.

Метеоролог ушел на пенсию в 2004 году. Сын и дочь Филда Сторм и Эллисон также стали метеорологами. У него остались еще одна дочь, семеро внуков и шестеро правнуков. Жена Филда Джоан Каплан умерла ранее в этом году.

Один из самых известных ведущих прогноза погоды в России Александр Беляев умер в 2020 году от рака легких. Ему было 72 года.