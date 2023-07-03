Принц Гарри обвинил в своих неудачах COVID-19 и бабушку

Герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл — считают, что в их неудачах после переезда в США виноваты внешние обстоятельства. Об этом сообщает Daily Star.

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Инсайдер издания в Лос-Анджелесе заявил, что младший сын Карла III с супругой обвинили в провале большинства своих медиапроектов пандемию COVID-19. Кроме того на падение их популярности якобы повлиял уход из жизни бабушки принца Елизаветы II.

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«Они думают, что им просто не повезло», — рассказал источник.

Эксперт по связям с общественностью Эдвард Корам-Джеймс сказал в интервью Daily Star, что интерес к принцу Гарри и Меган Маркл держался исключительно на скандалах, а их «более креативный контент» никому не нужен.

«Проблема в том, что большинство смотрит их исключительно из вуайеризма, точно так же, как смотрит "Большого брата со знаменитостями"», — заявил Корам-Джеймс и добавил, что герцог и герцогиня Сассекские уже исчерпали весь свой потенциал по части скандалов.

После разрыва отношений со стриминговым сервисом Spotify у герцога и герцогини Сассекских остался только контракт с Netfilx, для которого они в конце 2022-го выпустили хитовый документальный сериал «Гарри и Меган». Однако других успехов на поприще производства видеоконтента у супругов не было, а выход планировавшегося мультсериала Меган Маркл Pearl отменили. Отдельным успехом принца Гарри стала скандальная книга мемуаров Spare («Запасной»), в которой раскрываются подробности его взаимоотношений с родственниками.

Единственный сезон подкаста Меган Маркл «Архетипы» выходил на Spotify с августа по ноябрь 2022-го года. Он был посвящен стереотипам, которые общество навязывает женщинам. Новость о приостановке контракта на 20 миллионов долларов между сервисом и звукозаписывающей студией герцога и герцогини Сассекских Archewell Audio появилась 15 июня. Инсайдеры считают, что главная причина разрыва контракта состоит в том, что пара не смогла записать оговоренное количество эпизодов в срок.

На следующий день директор по подкаст-инновациям и монетизации Spotify Дэн Симмонс обматерил герцога и герцогиню Сассекских и назвал их жуликами.

«******* мошенники! Подкаст вот с таким названием мы должны были выпустить с их участием», — заявил он.