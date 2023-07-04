«Застрелен прямо на съёмках фильма»: тайна гибели сына Брюса Ли

Брэндон Ли, сын всемирно известного актера Брюса Ли, стал популярным после своей смерти. Он последовал по стопам своего отца не только в карьере, но и в жизни. Трагически он погиб в молодом возрасте на съемочной площадке, так же как и его отец. Их судьбы настолько схожи, что многие видят в этом некую мистическую связь. Официальная версия смерти Брэндона Ли гласит, что это был несчастный случай. Однако скептики утверждают, что если эти две смерти не были случайными, то причину следует искать не в мистике, а в серьезном конфликте Брюса Ли с мафией.

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Что произошло с сыном Брюса Ли

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Брэндон Ли потерял отца в возрасте 8 лет. Причина смерти легендарного Брюса была настолько нелепой, что многие не верят в ее правдивость. Это произошло во время съемок фильма "Игра смерти". Причиной стало аллергическое реагирование на обезболивающий препарат. Однако многие коллеги актера и поклонники не признают эту версию.

После смерти отца, Брэндон Ли решил следовать его стопам и стать актером. Он снялся в нескольких знаменитых фильмах, а его предстоящая работа в фильме "Ворон" должна была стать важной в его карьере. Съемки начались 1 февраля, в день рождения актера, и последний день съемок был назначен на 31 марта. Именно в этот день Брэндон Ли погиб. Во время съемок финальной сцены, где актер, играющий злодея, должен был выстрелить в героя Брэндона Ли, прозвучал настоящий выстрел вместо пустого. Существуют две версии происшествия. По одной версии, в пистолете оказалась заглушка, которую техники не заметили. По другой версии, в пистолете была настоящая пуля, несоответствующая калибру. Этот выстрел стал смертельным, и актер скончался в больнице. Медики утверждали, что если бы он выжил, он остался бы инвалидом.