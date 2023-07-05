Чем занимаются другие короли, пока Карл III воюет со слизнями

Пятого июля в Эдинбурге состоится грандиозная церемония в честь британского короля Карла III — по традиции, ее называют «шотландской коронацией». Все таблоиды пишут только об этом и почти не вспоминают про монархов из других стран, а ведь о них тоже есть что рассказать. Пока Карл III воюет со слизняками, они устраивают секс-вечеринки, назначают придворных шутов, теряют все и заводят десятки наследников. «Лента.ру» собрала необычные королевские истории, о которых почти никто не знает.

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Секс втроем, сербский боксер и охота за компроматом

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Никто не ждет от тихих скандинавских монархов ничего особенного. И, судя по истории шведского короля Карла XVI Густава, они этим пользуются. Долгие годы его считали примерным семьянином и гордостью нации. А потом вышла книга «Карл XVI Густав: монарх поневоле» и показала, каким человеком он был на самом деле.

Очевидцы рассказали ее авторам, что король десятилетиями изменял супруге. Вместе с приближенными он регулярно посещал стриптиз-клубы и закатывал секс-вечеринки. На одной из таких гулянок, устроенной после удачной охоты на лося, его застали за сексом сразу с двумя женщинами. Чтобы об этом не пронюхали посторонние, шведские спецслужбы трудились, не покладая рук. Они заблаговременно уничтожали компромат и убеждали любовниц Карла Густава держать язык за зубами.

Одним из главных разоблачителей короля стал Милле Маркович — сербский боксер с уголовным прошлым, который держал секс-клуб в Стокгольме. Он утверждал, что Карл Густав был прекрасным клиентом — во всяком случае, пока он в клубе, полиции можно было не бояться. В подтверждение своих слов Маркович обещал продемонстрировать фотографии короля в объятиях обнаженных женщин.

Карл Густав отреагировал на разоблачения неожиданно мягко. Он не стал ни отрицать обвинения, ни подтверждать их. «Все это, насколько я понимаю, было очень давно, — заявил он, — поэтому всем нам нужно перевернуть страницу и двигаться дальше». Этой просьбе могли помешать компрометирующие снимки, оставшиеся у Марковича, но он не успел их опубликовать. В 2014 году двое неизвестных напали на сербского боксера на окраине Стокгольма и расстреляли его в упор. Убийц так и не нашли.

Придворный шут, кабачки и потерянные миллионы

Король Тупоу VI и тихоокеанский остров Тонга, которым он правит, редко привлекают внимание мировой прессы. И напрасно: там кипят нешуточные страсти. До недавнего времени экономика этого небольшого государства держалась, главным образом, на кабачках. Прежнему королю Тауфа’ахау Тупоу IV хотелось большего, и он по совету знакомого предпринимателя из Гонконга стал продавать гражданство всем желающим.

Это оказалось куда выгоднее кабачков. К концу 1990-х торговля паспортами каждый год приносила Тонга миллионы долларов. Казна пухла как на дрожжах, а прибыль тут же вкладывали в ценные бумаги. Инвестициями ведал американец по имени Джессе Богдонофф: на родине он торговал чудодейственными магнитами для лечения спины, потом работал в банке, а после переезда на Тонга заслужил титул придворного шута и даже получил форменный колпак с бубенчиками.

Стоило ли верить финансовым советам шута — большой вопрос. Тауфа’ахау поверил и вложил все деньги в модные интернет-компании. Вскоре разразился финансовый кризис, акции рухнули и уничтожили большую часть доходов острова за два десятилетия. В Тонга разразился грандиозный скандал, последствия которого ощущаются до сих пор, а Богдоноффу пришлось спешно бежать из страны. Он бросил финансы, вернулся в Соединенные Штаты и теперь работает гипнотизером.

Что касается его покровителя, то он запомнился подданным как самый крупный монарх Тонга в истории: в лучшие времена вес Тауфа’ахау почти достигал 200 килограммов. Нынешний монарх Тупоу VI — его младший сын. Он лишь чудом избежал коррупционных скандалов, в которых погрязли отец и старший брат. В молодости родственники не принимали его всерьез и не делились деньгами, потому что считали, что из него ничего не выйдет. Как оказалось, к лучшему.

Несовершеннолетняя жена, 36 детей и одна корова

Монарху африканского государства Эсватини Мсвати III есть чем похвастаться. В отличие от британского Карла III, за всю жизнь женившегося только дважды, у него 15 жен и 36 детей. Могло бы быть и больше, но одна из жен завела любовника — местного министра юстиции. В итоге король все узнал, и это плохо кончилось, причем и для изменницы, и для министра.

До того случая король очень уважал юстицию, а если что-то нарушал, никогда не пытался избежать наказания. Однажды он собственноручно оштрафовал себя на одну корову за нарушение закона о целомудрии, который сам же и придумал. Это произошло после восьмой свадьбы, на которой Мсвати III взял в жены несовершеннолетнюю девушку. Поскольку к тому времени он успел запретить секс до 21 года, пришлось платить.

При таком количестве наследников должно быть непросто определить, кому достанется корона. Обычно системы престолонаследия делят на салические и когнатические, но в Эсватини свои правила. Когда монарх умирает, старейшины выбирают среди его жен ндловукати, то есть «слониху», и назначают новым королем ее старшего сына. Так было, когда ушел из жизни прежний монарх, отец Мсвати III. С тех пор «слонихой» остается его мать.

Кому перейдет этот титул в будущем, пока неизвестно, но многочисленные дети короля уже делят государственные посты. Хороший пример — его старшая дочь Сиханизо Дламини, которая стала министром информации Эсватини и время от времени посещает другие страны с официальными визитами. В 2019 году она побывала и в России. По словам принцессы, больше всего ее удивило, что россияне умеют хорошо петь и танцевать.

Военно-воздушный пудель и придворные интриги

Истории об скандальных похождениях таиландского короля Маха Ваджилонгкорн просачивались в прессу еще в те времена, когда страной правил его отец. Репортеров не останавливали даже суровые законы об оскорблении монархии, действующие в Таиланде. Они годами писали о том, как Маха женится и разводится, заводит и выгоняет любовниц. В самой экстравагантной истории того времени фигурирует карликовый пудель Фу-Фу, который указом короля стал маршалом авиации.

Последний этап этой мыльной оперы начался в 2019 году, когда Маха в очередной раз женился, а спустя пару месяцев завел фаворитку. Его четвертой супругой стала 40-летняя Сутхида Тиджай, а фавориткой — 34-летняя Сининат Вонгваджирапакди. В прошлом обе служили в личной охране короля.

По слухам, женщины сразу невзлюбили друг друга, и это не пошло на пользу ни той, ни другой. Сначала пострадала Сининат: у нее отобрали титул и награды, а затем она и вовсе исчезла. Ходили слухи, что ее бросили в печально известную тюрьму Лат Яо.

В сентябре 2020 года Сининат снова появилась на публике, но Сутхида не унималась. Через несколько месяцев в интернет попали тысячи интимных снимков фаворитки короля. По слухам, к этому приложила руку королева, и Маха, похоже, думал так же. После этого Сутхида тоже долго не появлялась на публике. Что произошло на этот раз, точно неизвестно, но до тюрьмы, кажется, не дошло.