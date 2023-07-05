Джекман порадовал англичан посещением простой закусочной в Норфолке

Звезда Голливуда Хью Джекман сделал сюрприз посетителям и владельцам закусочной The Waffle House в городе Норвиче английского графства Норфолк, когда зашел туда пообедать и выложил пост из кафе в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

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Австралийский актер сообщил подписчикам, что съел две порции вафель — соленых и сладких — и молочный коктейль.

«Счастливо мне нарушить диету! Нееет! Я ни с кем не делился! И мне не стыдно», — подписал актер подборку фотографий из закусочной, отметив хэштегом название заведения.

На снимках можно увидеть блюда, которые съел 54-летний Джекман, — бельгийские вафли с дикими грибами, сырным соусом и соусом «Болоньезе» и десертные вафли со сливочной карамелью, бананом и тертым шоколадом.

Позже хозяева ресторана поблагодарили Хью Джекмана за посещение заведения и упоминание его в соцсетях.

Менеджер заведения Эмили Блэкмор, работавшая в день визита актера, призналась, что не сразу узнала его.