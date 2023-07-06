Почему Ленин сбежал от царской полиции в российскую Финляндию

Существует распространенное мнение, что Финляндия в большей части 19 века и до революции 1917 года была частью Российской империи. Однако это представление является не совсем верным. Фактически, Финляндия была отдельным государством, связанным с Россией только через монарха, то есть через личную унию. В качестве великого князя Финляндии, император формально был монархом конституционным, в то время как в качестве всероссийского императора он обладал абсолютной властью.

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Автономное великое княжество

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В 1808 году во время последней войны со Швецией, русские войска захватили Финляндию. Император Александр I объявил о присоединении этой страны к России в качестве великого княжества Финляндского. В следующем году он лично открыл финляндский сейм.

Финляндия сохраняла свои законы и гражданство. В стране существовала собственная валюта, полиция, таможня и армия. Государственные учреждения использовали шведский язык (с 1883 года добавился финский). Лютеранская церковь оставалась государственной церковью Финляндии.

Двойственное положение Финляндии приводило к парадоксу. Граждане Финляндии пользовались на всей территории Российской империи теми же правами, что и подданные всероссийского императора. Однако, последние, не имея финляндского гражданства, считались иностранцами в Великом княжестве Финляндском с юридической точки зрения.

Отношение российских монархов к автономии Финляндии было различным. При Александре I сеймы не созывались в течение полувека. Их возобновление произошло в 1863 году в связи с либеральными реформами Александра II. В промежутках между созывами сеймов, законодательную власть осуществлял финляндский сенат, назначаемый императором. Александр III не отменил сеймовое устройство, но подчеркивал верховенство своей власти, отменяя отдельные финляндские законы. Присутствие генерал-губернатора (статс-секретаря по делам Финляндии) и воинских частей обеспечивало власть всероссийского императора в Финляндии.

Однако, контроль российского правительства над Финляндией не был таким эффективным, как над Россией. Русская полиция не имела права входа на территорию Великого княжества. Все это создавало теоретические предпосылки для размещения российского революционного подполья. Однако, в течение некоторого времени условия для этого были неблагоприятными в самом финляндском обществе, которое было лояльно к монархии.

«Русификация» Финляндии

В последнем десятилетии 19 века ситуация изменилась. При Николае II развернулось наступление самодержавия на автономные права Финляндии. Эту политику часто и совершенно неверно называют «русификацией». На самом деле, по закону о языке 1900 года русский язык становился лишь одним из государственных языков Финляндии, наряду с шведским и финским. Николай II стремился исправить отмеченный правовой перекос, при котором российские подданные считались в Финляндии иностранцами, а также возложить на граждан Финляндии равные с прочими имперскими подданными обязанности.

Однако это стремление, продиктованное соображениями абстрактной справедливости, не учитывало конкретной политической ситуации. Его реализация привела к росту недовольства жителей Великого княжества. Из лояльных в большинстве своём подданных самодержавие создало себе новых врагов.

В 1899 году Николай II повелел, что он может лично издавать обязательные для Финляндии законы, без одобрения финляндского сейма. Он не собирался злоупотреблять этим правом, ему важно было подчеркнуть его. Но логичной реакцией жителей Великого княжества стало опасение за свои свободы. Свыше полумиллиона подписей собрала петиция финляндцев с просьбой отмены этого царского манифеста. Но Николай II остался непреклонен.

В 1901 году последовала ещё одна мера, крайне раздражившая население Финляндии. Особые вооружённые силы Финляндии были упразднены. Жители Великого княжества подлежали теперь обязательной воинской повинности наравне с прочими подданными империи и должны были отбывать службу за пределами Финляндии. С военной точки зрения эта мера была смехотворной, а с политической – она вырыла пропасть между российской монархией и её финляндскими подданными. Крупный чиновник Владимир Гурко вспоминал:

«Из подлежащих отбыванию воинской повинности свыше 26 тысяч человек финляндцев фактически были привлечены в 1902 г. 280 человек, а в 1903 г. всего лишь 190 человек. Итак, для усиления имперской армии 280 солдатами издали те положения 3 февраля 1899 г., которые так озлобили финляндцев против России! Ежегодно держали свыше 26 тысяч финляндцев под дамокловым мечом привлечения на военную службу, так как ни один из них не мог быть уверен, что жребий не выпадет именно ему».

Логово революционеров

Всё это привело к радикализации общественного мнения в Финляндии как раз в канун революционной ситуации в России. Естественно, большинство финнов стало сочувствовать российским революционерам, охотно предоставляло им помощь и убежище от царских властей. Царский генерал-губернатор Николай Бобриков, являвшийся главным проводником новых мероприятий, был застрелен в 1904 году сыном финляндского сенатора.

Население Финляндии приняло участие в событиях российской революции 1905 года и вырвало у самодержавия восстановление всех своих автономных прав. В 1906 году в Финляндии был избран сейм на основе всеобщего избирательного права, причём это право впервые в Европе получили также и женщины.

Но возникшего конфликта уже ничто не могло погасить. Укреплением финляндской автономии враги самодержавия стали пользоваться ещё беззастенчивее. В 1906-1907 гг. Ленин спокойно проживал в Финляндии и время от времени инкогнито ездил оттуда в Петербург на партийные совещания. 11 (24) июля 1906 года в Выборге собрались депутаты распущенной царём 1-й Государственной Думы и выпустили там воззвание к населению России с призывом к неповиновению властям.

12 (25) августа 1906 года эсеры-максималисты взорвали дачу премьер-министра России Петра Столыпина на окраине Петербурга. При этом акте 27 человек погибло на месте, многие были тяжело ранены, и в их числе – дочь Столыпина Наталья. Террористы готовили своё покушение на территории Финляндии и туда же скрылись после своей акции.