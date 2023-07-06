Роксолана: как выглядела жена Сулеймана Великолепного

Роксолана, также известная как Хюррем Султан, была одной из самых влиятельных и загадочных женщин своего времени. Она была женой Сулеймана Великолепного, одного из величайших османских султанов.

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Согласно источникам, Роксолана родилась в 1505 году на Украине. Она была пленницей, захваченной татарскими воинами и проданной в рабство. Ее красота и умение общаться на нескольких языках привлекли внимание султана Сулеймана, и он решил взять ее в гарем.

Описание внешности Роксоланы не сохранилось, но существуют многочисленные легенды и художественные изображения, которые позволяют сделать предположения о ее внешности. Считается, что она была высокой и стройной женщиной с длинными черными волосами и глубокими карими глазами. Ее кожа была белой и гладкой, а ее черты лица были прекрасными и симметричными.

Однако, внешность Роксоланы не была ее единственным достоинством. Она была образованной и умной женщиной, что было редкостью для женщин того времени. Роксолана изучала иностранные языки, включая турецкий, арабский и персидский, что позволило ей общаться с султаном и влиять на политические решения.

Роксолана также была известна своими политическими амбициями. Она активно участвовала в делах государства и оказывала влияние на Сулеймана. Она советовала ему во многих вопросах и даже участвовала в политических переговорах с другими государствами.

Одним из самых известных достижений Роксоланы было ее влияние на главное решение Сулеймана - изменение закона о престолонаследии. Ранее, сын султана от первой жены считался единственным претендентом на престол. Однако Роксолана убедила Сулеймана изменить закон, чтобы ее сын, Мустафа, стал наследником престола. Это решение имело огромное значение для будущего Османской империи.