Магия великого баса. К 150-летию Федора Шаляпина

«Никто не понял, что происходит. На сцену выходит певец, фотография Шаляпина на экране – а это одно и то же лицо. Зал ахнул. Тогда мы объяснили зрителям, что на экране Федор Иванович, а у микрофона стоит Андрей Прысь. То есть, получилось одно лицо. Он сам даже о таком сходстве не догадывался», – рассказывает директор музея-дачи Шаляпина в Кисловодске Ольга Красникова.

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Мистическое совпадение произошло на даче Федора Ивановича буквально недавно. В Кисловодске сейчас проходит Шаляпинский сезон. Великий бас и сам часто пел для гостей в музыкальной комнате. Теперь ежегодно в доме собираются лучшие оперные певцы со всей страны, чтобы исполнить его репертуар. Перед выходом на сцену артисты долго репетируют и волнуются. Существует поверье, что в этих стенах остался дух Шаляпина и он слышит исполнителей.

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На самом деле дом в центре Кисловодска никогда не принадлежал Шаляпину. Построил его известный купец Ушаков для своей супруги. Она сдавала дачу внаем. А Федор Иванович очень любил отдыхать в Кисловодске и часто останавливался в доме. В 1917 году даже арендовал особняк для своей семьи. Говорят, он бесплатно пел с мансарды для простых людей.

«27 августа 1917 года Федор Иванович Шаляпин дал концерт в Курзале. Пришел усталый, сбросил верхнюю одежду и вдруг услышал аплодисменты около дачи. Он вышел на веранду, посмотрел – вокруг дачи люди стоят, аплодируют. Шаляпин запел с веранды. Стал собираться народ. Это были кисловодчане, которые не могли попасть на его концерт в Курзале. Билеты раскупали очень быстро, ну и конечно, Курзал не мог вместить всех желающих. И тогда люди стали приходить к его домику, а Шаляпин пел для них. Пошел дождь, Шаляпин продолжал петь. Люди стояли, а новые все прибывали. Потом начала светить луна, Шаляпин продолжал петь. И это оказался его последний концерт в Кисловодске, который потом назвали благодарительным концертом для жителей Кисловодска. И в конце концов стали называть этот домик дачей Шаляпина, забыв о том, что здесь были другие хозяева, а Шаляпин останавливался только на отдых», – рассказывает Ольга Красникова.

Дом уже давно стал музеем Шаляпина. В нем хранятся его личные вещи: картины, фотографии и афиши. Рояль стоит практически на том же месте, что и при Шаляпине. На нем Сергей Рахманинов аккомпанировал Федору Ивановичу. Убранство комнат такое же, как и 100 лет назад. Хотя в разные годы в доме размещались коммунальные квартиры, общественная столовая, а во время войны располагался немецкий штаб. Люди, которые жили в доме до войны, почему-то заштукатурили цветной декор и печи. Вся красота скрывалась под огромным слоем штукатурки. И только в 1983 году реставраторы обнаружили и эти печи, и лепной декор потолка в театральной комнате. В ней проходили домашние вечера. Федор Иванович встречал здесь своих знаменитых друзей, деятелей культуры и искусства.

«Интересный эпизод произошел с Шаляпиным в парке курортного города. Он шел по парку и увидел шарманщика. Подошел к нему, снял заколку с галстука и бросил его музыканту в картуз. Шарманщик посмотрел – а там лежит бриллиантовая заколка. Он сказал: «Господин, я не имею возможности покупать такие дорогие вещи. Меня люди не поймут, решат, что я украл ее. Не могу принять такой дорогой подарок». Федор Иванович тогда говорит: «Ну, играй». Шарманщик заиграл, Шаляпин стал петь. Собрался народ вокруг. Подошли дамы, господа. Шаляпин пел, пел, потом прошел по кругу с этим картузом. Ему начали бросать пожертвования. После вернул картуз шарманщику и поблагодарил за совместный концерт. Потом, когда Шаляпин ушел, шарманщик спросил: «Господа, а кто это?» – «А вы не узнали? Это великий Федор Иванович Шаляпин», – рассказывает Ольга Красникова.