«Каннибал Лектор»: кто стал прототипом самого страшного киношного маньяка

В 1991 году на мировые экраны вышел фильм Джонатана Демми «Молчание ягнят», который принес своему создателю и, конечно, автору одноименного романа Томасу Харрису невиданный успех. Долгое время Харрис держал в секрете информацию о том, кто же стал реальным прототипом главного героя, убийцы и людоеда Ганнибала Лектера. Только в 2013 году к 25-летию бестселлера Харрис наконец открыл тайну.

Какие только версии, касательно прототипа Ганнибала Лектера, ни выдвигали исследователи и просто поклонники «Молчания ягнят». К примеру, в книге Олега Мазурина «Женщины-убийцы» в качестве такового упоминается американец Рэнди Вудфилд, получивший прозвище «убийца I-5». Именно на трассе с таким наименованием Вудфилд совершил большую часть своих преступлений. Его подозревали в более чем 40 расправах над людьми. Маньяк был приговорен к 165 годам тюремного заключения. А автор книги «Побег из безумия» Иван Плахов утверждает, что прототипом Лектера стал Роберт Модсли из британского Ливерпуля. Модсли «прославился» тем, что убивал педофилов и ел их мозги. Антон Стратегов в издании «Преступления в искусстве» предполагает, что образ кровожадного доктора был списан Робертом Харрисом с вора Майлза Коннора. По словам Стратегова, Коннор прослыл таким гением в преступном мире, что, опасаясь побега хитроумного злодея из тюрьмы, к нему регулярно приглашали психолога, в обязанность которого входил прогноз поведения заключенного.

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Однако никто из перечисленных авторов, как оказалось, даже близко не подобрался в истине, потому как ни один из указанных преступников не имел прозвища «доктор Салазар».

Прототипом Ганнибала Лектера и в самом деле являлся реальный преступник. Об этом в 2013 году, в честь 25-летия своего романа, заявил сам Томас Харрис. Как поведал Харрис, Лектер появился на свет благодаря убийце, которого сам писатель для того, чтобы сохранить в тайне настоящее имя прототипа, прозвал доктором Салазаром. Харрис впервые встретился с доктором Салазаром в одной из мексиканских тюрем. Тогда в начале 60-х годов литератор как раз работал над рассказом о другом заключенном по фамилии Симмонс, который совершил тройное убийство.

Однако Симмонса застрелила охрана, когда тот попытался сбежать из мест лишения свободы. Именно информация о Симмонсе и заинтересовала доктора Салазара. Он задавал писателю вопросы вроде тех, которые задавал Клариссе Старлинг Ганнибал Лектер. Например: «Видел ли Харрис фотографии убитых Симмонсом людей?», «Что чувствовал писатель, когда разговаривал с Симмонсом?» или «Почему Харрис не говорил о том, что жертвы Симмонса сами его спровоцировали?».

Томас Харрис довольно долго беседовал с доктором. Как утверждает прозаик, маньяк выглядел так элегантно и так держался, что Харрис был уверен в том, что общается с тюремным доктором. Когда литератор спросил у надзирателя о подробностях медицинской карьеры Салазара, охранник округлили глаза: «Какой врач? Это же убийца!» Между тем когда-то Салазар действительно был хирургом.

В обычной жизни доктора Салазара звали Альфредо Балли Тревино. Хирург Тревино принадлежал к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации и встречался с неким Иисусом Кастильо Рангелем, тоже, кстати, врачом. Как-то раз Иисус и Альфредо повздорили, и последний перерезал первому горло при помощи скальпеля. Затем Тревино, благодаря своим профессиональным навыкам, расчленил приятеля на такие мелкие кусочки, что смог упаковать останки в маленькую коробочку.