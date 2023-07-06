Генерал Корнилов: кем он был по национальности
Генерал Лавр Георгиевич Корнилов - выдающаяся фигура российской истории, командующий русской армией во время Первой мировой войны и один из ключевых участников событий 1917 года. Вопрос о его национальности вызывает интерес и споры среди историков и общественности.
Лавр Корнилов родился 30 августа 1870 года в Узловой, в семье русского офицера. Это свидетельствует о его русском происхождении. Однако, важно отметить, что в то время в Российской империи существовало множество национальностей, и многие люди имели смешанное происхождение.
Его предки были казаками. По матери в Лавре Корнилове текла кровь поляков и алтайский калмыков. Генны последних проявились в азиатском типе лица Корнилова. Он получил классическое русское образование, прошел военное обучение в Петербургском военном училище и посвятил свою жизнь служению России.