Кейт Миддлтон попала на камеру с бокалом шампанского

Принцесса Уэльская Кэтрин оказала поддержку своему мужу принцу Уильяму во время благотворительной игры в поло, в которой принял участие. Об этом сообщает Daily Mail.

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Матч состоялся в клубе Guards Polo Club в Виндзоре в рамках Королевского благотворительного кубка по поло 2023 года. После его окончания принцесса Уэльская подошла к мужу, обняла и поцеловала в щеку. Позже принц Уильям преподнес ей трофей — выигранный им приз в виде плюшевого слоненка на подставке.

Во время мероприятия принцессу Кэтрин засняли в хорошем расположении на трибунах, где она общалась с двоюродным братом принца Уильяма Питером Филлипсом и известным итальянским жокеем Фрэнки Деттори. В руках у Кейт Миддлтон был замечен бокал шампанского.