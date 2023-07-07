Девушка, которая выглядит на 50 лет, отметила совершеннолетие

До 14 лет филиппинка Райзель Калаго жила как обычный подросток. Все изменилось, когда на ее теле ни с того ни с сего появились красные зудящие пятна. Родители приняли симптомы за аллергию, но решили на всякий случай проконсультироваться с врачом и сдать анализ. Результат теста удивил даже специалистов: у Райзель редкое генетическое заболевание — прогерия, также известная как синдром Хатчинсона-Гилфорда.

Проявляется расстройство исключительно в раннем возрасте — с момента первых симптомов ребенок начинает ускоренно стареть. Так, в свои 18 лет Райзель уже выглядит на все 50. Ровестники издеваются над ней и часто говорят, что ее мама выглядит намного моложе. Лечения от этой болезни нет, преждевременная смерть неизбежна, но девушка не опускает руки и строит большие планы на дальнейшую жизнь. Задув свечи на торте в честь совершеннолетия, филиппинка загадала поступить в колледж и получить степень бакалавра.