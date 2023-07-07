Четыре сестры забеременели в одно и то же время

Четыре сестры из США забеременели в одно и то же время и станут матерями с разницей в несколько месяцев. Об этом сообщает Fox News.

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33-летняя Джена, 30-летняя Джессика, 27-летняя Джордан и 25-летняя Джейден признаются, что никогда не думали, что могут забеременеть одновременно.

«Мы все вышли замуж в течение последних пяти лет, так что это было просто естественное развитие событий», — говорит старшая сестра.

Сестры узнали о беременности друг друга в разное время, однако во время празднования Пасхи новость о том, что каждая из них в скором времени станет матерью, стала известна всем членам их большой семьи.

«Я сказала всем сестрам на Пасху, что беременна, а потом узнала, что беременны Джейден и Джена, и была в полном шоке», — вспоминает Джессика.

У Джены уже есть двухлетний сын, а остальные три сестры станут матерями впервые. Сестры утверждают, что это необыкновенный опыт — пройти все этапы беременности вместе. Отмечается, что врачи поставили Джене и Джейден одну и ту же дату родов — первое октября.

«В одно и то же время мы обе сказали "первое октября", так что это было еще большим сюрпризом», — рассказывает младшая сестра. Средние сестры Джессика и Джордан должны родить 17 ноября и третьего августа соответственно.

Сестры живут в разных штатах: Джена живет в Колорадо, а Джессика и Джордан проживают недалеко друг от друга в Небраске. Джейден, которая живет в Техасе, призналась, что ей тяжело находиться на расстоянии от сестер в это особенное время. Несмотря на это, родственницы часто делятся впечатлениями, забавными ситуациями и мыслями в общем чате в мессенджере.