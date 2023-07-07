Как белорус бросил все и поехал путешествовать по стране автостопом

«До этого я нигде не был, и мне было страшно ехать куда-то в Россию, в Грузию. Поэтому я решил, что сначала поеду по Беларуси. Пойму, это мое или не мое вообще. А потом уже планы дальше были. И в итоге я поехал автостопом из Питера в Гонконг», – рассказывает автостопер.