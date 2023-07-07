Мужчина получил согласие на брак и сорвал джекпот на следующий день

Житель американского города Бернард, штат Айова, сорвал джекпот в лотерею на следующий день после того, как возлюбленная приняла его предложение руки и сердца. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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31-летний Ник Миллер был очень рад, что его девушка Лорен Тиммерман согласилась на брак с ним. На следующее утро после помолвки он остановился в магазине, чтобы купить кофе и завтрак по пути на работу с братом, с которым они занимаются скотоводством.

В магазине мужчина обратил внимание на то, что джекпот в лотерею возрос почти до 400 тысяч долларов (35,7 миллиона рублей), и решил купить билет.

«Я вернулся в машину и первым делом проверил билет. Увидев три совпавших номера, я не мог поверить своим глазам и перепроверил результат розыгрыша через мобильное приложение. И действительно, я выиграл!» — рассказал американец.

Миллер выиграл 390 тысяч долларов (36,8 миллиона рублей). По его словам, эти деньги очень помогут ему на следующем этапе жизни.