Кто считается самым умным человеком в истории

Общепризнанного способа определить ум и способности интеллекта не существует. Однако существуют тесты, которые миллионы людей проходят ежегодно. Одним из таких стал IQ-тест.

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На сегодняшний день тест на определение уровня IQ остается наиболее объективным методом для определения уровня интеллекта. И если вы думаете, что человеком с самым высоким IQ в мире был Альберт Эйнштейн или Стивен Хокинг, то вы ошибаетесь. Он живет среди нас и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом человеке — в материале “Рамблера”.

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Какой уровень IQ считается высоким

У среднестатистического человека уровень IQ не поднимается выше 120-130 баллов. Великие умы человечества: Альберт Эйнштейн, Леонардо Да Винчи, Илон Маск имели показатели в 150-160 баллов.

Таким образом, уровень интеллекта от 150 считается достаточным, чтобы называть человека очень умным. Тесты IQ всегда предлагают разные задачи, которые никогда не повторяются, поэтому подтасовать результаты или подготовиться к тесту невозможно.

В мире есть много людей, которые побили рекорды по подобным тестам и опередили по уровню интеллекта ученых. Однако только один человек смог продемонстрировать самый высокий результат среди всех известных ученых. И им стала обычная писательница из США.

Самый умный человек в истории

Человеком с самым высоким IQ в истории стала женщина по имени Мэрилин вос Савант. Она родилась в 1946 году в штате Миссури в США в обычной семье. Примечательно, что она — потомок австрийского физика Эрнста Маха.

У Саван нет высшего образования. После школы она поступила в университет Сент-Луиса, но бросила его для помощи семье — они занимались инвестиционным бизнесом. Сейчас она замужем, продолжает писать книги и регулярно отвечает на вопросы поклонников. Они спрашивают у нее решение неоднозначных моделей из точных наук и просят написать короткие рассказы на заданную тему.

CGTN America