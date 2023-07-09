Кто родился 9 июля

Виктор Борисович Кидяев (67 лет), член Комитета Государственной Думы по экономической политике.

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Руководил Киселевским деревообрабатывающим комбинатом, Зубово-Полянской трикотажной фабрикой, Зубово-Полянским райпотребсоюзом (Мордовия). Являлся депутатом районного Совета депутатов и Государственного Собрания Республики Мордовия. Более 10 лет руководил Зубово-Полянским районом республики.

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Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.

Виктор Кидяев также является президентом Общероссийского конгресса муниципальных образований.

Даниил Владимирович Бессарабов (47 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.

Неоднократно избирался депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания, возглавлял комитет по законности, правопорядку и защите прав граждан. Занимал должность заместителя губернатора Алтайского края, руководил территориальным фондом обязательного медицинского страхования края.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва, являлся заместителем председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству.

Антон Александрович Басанский (36 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Работал в ООО «Нявленга», ПТО ОАО «Полиметалл», ООО «Конго». Являлся заместителем руководителя по связям с общественными организациями горнодобывающих предприятий Северо-Западного региона общественной комиссии по борьбе с коррупцией Санкт-Петербурга.Неоднократно избирался депутатом Магаданской городской думы. Возглавлял штаб магаданского регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

А ещё в этот день родились:

Лия Меджидовна Ахеджакова, российская актриса театра и кино. Народная артистка России.

Практически вся её творческая жизнь была связана с московским театром «Современник». На его сцене она сыграла целую плеяду выдающихся ролей, среди которых: Леона Доусон в «Предупреждении малым кораблям», Зина в «Мы едем, едем, едем…», миссис Форд в «Виндзорских насмешницах», Рахель в «Трудных людях».

Лия Ахеджакова снялась в почти 70 фильмах и сериалах. Среди них, «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные», «Иван да Марья», «Изображая жертву», «Старые клячи».

Зинаида Михайловна Кириенко (1933-2022), российская актриса. Народная артистка РСФСР.

Известность ей принесла роль Натальи в картине Сергея Герасимова «Тихий Дон». Всего Зинаида Кириенко сыграла в около 30 картинах, среди них «Судьба человека», «Поэма о море», «Любовь земная» и др.

Элем Германович Климов (1933-2003), российский кинорежиссёр. Народный артист России.

Первый же полнометражный фильм режиссёра — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» - принес ему широкую известность. Элем Климов также снял картины «Похождения зубного врача», «Агония», «Спорт, спорт, спорт», «Иди и смотри» и др.