Внучка партийного деятеля Калинина раскрыла подробности его жизни

Хранительница музея Театра сатиры Марина Калинина — внучка советского государственного и партийного деятеля, «всесоюзного старосты» Михаила Калинина. Ей 86 лет. «Вечерняя Москва» стала первым изданием, которому женщина дала эксклюзивное интервью и раскрыла подробности частной жизни своего деда.

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— Марина Александровна, сколько детей и внуков было у Михаила Калинина?

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— Три дочери — Юлия, Лидия, Анна, и двое сыновей — Валерьян и Александр — мой папа. А внуков вместе со мной — 11. Семья была большая, мы все собирались на правительственной даче в Мещерино. И поначалу жили вместе: когда деда перевели на службу в Москву, нашу семью поселили в Кремле — в Кавалерском корпусе. Жили скромно — никаких роскошных апартаментов, простая казенная мебель. И регулярно проходили собрания — как бы их сегодня назвали, «собственников», хотя все было государственное. На одном из таких собраний моя бабушка, Екатерина, умудрилась поссориться с самим Иосифом Сталиным.

— Как же это произошло?

— У бабушки был стальной характер. Энергичная и волевая, в Москве она работала с Надеждой Крупской (супругой Владимира Ленина, советским общественным и партийным деятелем. — «ВМ») в отделе народного образования, потом в Верховном суде. С кремлевским и женам и не общалась. К ней обращались, когда нужно было решить бытовые в опросы. И однажды на собрании кремлевских жильцов в 1938 году она сказала, что обслуживающий персонал жалуется на то, как Иосиф Виссарионович с ними общается — упрекнула его в высокомерии, как я полагаю. Сталин это запомнил: прошло время, бабушку арестовали. Вызвали в воскресный день на работу, в Верховный суд. Домой она не вернулась. Дали ей 10 лет лагерей.

— И неужели ваш дед ничего не смог сделать?

— Дважды он просил Сталина о бабушке. Первый раз Сталин ответил: «Я не занимаюсь подобными вещами. Это ведомство Берии» (бывший нарком внутренних дел СССР. — «ВМ»). А второй раз — во время Великой Отечественной войны: «Сначала войну выиграем». Бабушка вернулась из лагеря только после победы.

— Каким вы запомнили Михаила Ивановича?

— Очень скромным человеком невероятного трудолюбия. У него было плохое зрение, потому что всю юность он читал при лучине. А бесконечные ссылки, аресты, пересылки, нелегальная жизнь революционера и голодовки сильно подорвали его здоровье. И при этом он очень много курил — ядреную махорку. Помню еще, когда появились папиросы «Казбек», дедушка высыпал из них табак и мастерски руками делал самокрутки из тонкой бумаги. Он очень много работал, встречался с людьми, восстанавливал страну после войны, ездил на все большие стройки.

— Его называли «всесоюзным старостой». Почему?

— Он всегда выглядел старше своих лет, а «старостой» его назвал Лев Троцкий (революционер. — «ВМ») — в Кремле мы были соседями. Номинально он был, как сегодня бы сказали, «президентом СССР». Но реальной властью не обладал. Михаил Иванович очень много встречался с людьми, к нему на прием всегда была живая очередь, без записи. Выслушивал каждого.

— А вы часто ощущали на себе повышенное внимание?

— Нет. Однофамильцев у меня всегда было много (смеется). Помню, когда я окончила третий класс, то пришла на работу к дедушке — в ту самую приемную, на углу Моховой и Нового Арбата. Там до сих пор висит мемориальная доска. Дедушка меня принял, расспрашивал, как я учусь: «Что, круглая отличница»? А у меня одна четверка — по арифметике. Он расхохотался: «Значит, есть к чему стремиться!» И подарил письменный прибор, под хохлому расписанный, — тоже дома его храню до сих пор.

— А как сложилась ваша судьба?

— Я окончила исторический факультет МГУ. Стала работать на Иновещании — в Советском Союзе было организовано радиовещание на многих языках мира, издавались специальные журналы, пропагандирующие СССР и советский образ жизни. Я увлеклась историей Югославии — выучила с язык, сербский, часто ездила туда в командировки. Потом перешла на работу в Институт славяноведения и балканистики РАН, была старшим научным сотрудником.

— Как же вы попали в Театр сатиры?

— Благодаря президенту театра Александру Анатольевичу Ширвиндту. У меня есть подруга юности, Наташа: она вышла замуж за Александра Анатольевича. Так мы с ним и познакомились. И благодаря ему я перезнакомилась со многими его друзьями и коллегами по Театру сатиры. Однажды мне позвонил Ширвиндт и сказал, как он умеет, без предисловий: «Хочешь работать в музее?» Времени на раздумья не дал. И вот я здесь, в музее Театра сатиры, более двадцати лет — с 2001 года.

ДОСЬЕ

Михаил Калинин родился 7(19) ноября 1875 года — умер 3 июня 1946 года. Российский революционер и партийный деятель. С 1919 года и до конца жизни занимал высшую должность в органах государственной власти РСФСР, а затем и СССР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Борисенок, доцент исторического факультета МГУ:

— Михаил Калинин десятилетиями был фигурой с одной стороны центральной, так как являлся главой Советского государства, а с другой — он, по сути, ничего не решал. Калинин стоял у истоков Советского государства, и по мере своих сил его развивал. Надо сказать, что человеком он был ленинско-сталинской эпохи и поэтому колебался вместе с линией партии.

Как сложилась судьба потомков вождей

Правнук Иосифа Сталина. 53-летний потомок бывшего советского лидера Селим Бенсаад стал художником. Его мать, Галина Джугашвили, была дочерью старшего сына Иосифа Виссарионовича — Якова Джугашвили. С прессой Селим не общается. В прошлом году он написал открытое письмо президенту России с просьбой реабилитировать Иосифа Сталина. В очернении личности вождя он обвиняет Никиту Хрущева. К сожалению, Селим страдает глухотой, а после смерти матери у него обострились отношения с отцом — алжирцем Хосином Бенсаадом. У них много лет продолжается конфликт из-за трехкомнатной квартиры в центре, недалеко от Лубянки.

Внучки Михаила Горбачева. Внучки единственного в истории президента СССР 36-летняя Анастасия и 43-летняя Ксения живут в Германии. В детстве Анастасия снялась в рекламе пиццы вместе с дедом. В 2000-е годы обе девушки блистали на московских светских вечеринках. Ксения в 2003 году окончила МГИМО, какое-то время «по знакомству» была пиар-менеджером певицы Валерии. Анастасия тоже отучилась в МГИМО, стала главным редактором одного из первых российских сайтов о моде. Но оставила карьеру, сделав выбор в пользу семьи.

Внук Анастаса Микояна — музыкант. 71-летний внук государственного и партийного деятеля СССР Стас Намин — известный музыкант, продюсер. Его настоящее имя — Анастас Микоян, а Намин — творческий псевдоним. Артист написал книгу о деде, а также сейчас снимает о нем фильм «Товарищ СССР».