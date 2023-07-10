Никола Тесла – самый знаменитый маг-электрик мира

10 июля 1866 года родился один из самых великих физиков и изобретателей человечества – Никола Тесла. Дата в этом году совершенно не круглая, но этот человек был настолько уникальным и настолько изменил всю нашу жизнь, что оказался одним из немногих, чей день рождения мир празднует ежегодно – 10 июля отмечается День Теслы.

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Впрочем, праздник не официальный, но от этого представляется даже еще более важным – получил статус народного. Даже, скорее всего так – международного, планетарного. Будучи сербом по национальности, его считают своим австрийцы, немцы, чехи, венгры, французы, американцы и все, кто жил в бывшей Югославии. В мире вряд ли найдется кто-то из умеющих читать и писать, кто не слышал про Теслу.

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А потому его фигура обросла множеством легенд и домыслов. Способствовали этому и характер ученого, своеобразные привычки и эксперименты, которые представлялись безумными и магическими. Почему-то большинство уверены, что Тесла, как многие гении, рано ушел из жизни, а между тем он прожил до 86 лет и покинул этот мир лишь в начале 1943 года.Родился Никола Тесла в сербском селе Смилян рядышком с городком Госпич в семье православного священника Милутина Теслы и его супруги Георгины – тоже дочери священника. Потому и своего четвертого ребенка из пяти они видели в будущем священником. Особенно после того, как упав с коня трагически погиб его старший брат Дане – остальные дети были девочками.

Но Никола хотел быть ученым – не зря же в момент его рождения разыгралась сильная буря и били такие молнии, которых никто в той местности ранее не видел. Этот факт подтверждала медсестра, которая принимала роды. Правда, по ее мнению, это было предвестником несчастья, а оказалось гениальности – Теслу впоследствии прозовут «повелителем молний».

В родном селе и потом в Госпиче Никола закончил начальную немецкую школу, получил среднее образование в городе Карловаце. После двухгодичного перерыва продолжил обучение в Высшем техническом училище в Граце – сейчас это университет. Учился и в Праге. Он отверг настойчивые призывы родителей стать священником и занялся изучением полюбившейся ему электротехники.

Впрочем, по словам самого Теслы все было не совсем так – он не отвергал, но ему помогли провидение и холера. Когда закончил реальное училище, то решил уступить настояниям отца, который, в общем-то, не терпел возражений, а Никола его очень любил. Но тут разразилась эпидемия и отец запретил ему возвращаться.

Тесла-младший не послушался, приехал и тут же заразился холерой. Вопреки легенде, он выздоровел не быстро – провалялся в постели девять месяцев. И вот в один из дней, когда был особенно жестокий приступ и все думали, что он умирает, в комнату вошел отец и сказал: «Ты поправишься».

Никола ответил, что обязательно, если батюшка разрешит ему продолжить учебу. Отец пообещал, что как тот выздоровеет, то поступит в лучший университет Европы. И обещание сдержал. Так рассказывал сам Тесла. Когда отец скончался, то его стал поддерживать дядя и Никола завершил учебу. Из мистики сам ученый считал только то, что его от холеры вылечила какая-то знахарка.

После учебы Тесла работал в телефонной компании, в том числе в Будапеште. Был преподавателем, но тянулся к практической работе. Поэтому переехал во Францию, где находилась лаборатория отца электропромышленности Томаса Эдисона. Но тоже не хватало масштабности. Поэтому решил ехать в Россию.

Но тут управляющий французской компании Эдисона в 1884 году уговаривает Николу ехать в США, а своему патрону пишет письмо, где утверждает – Никола такой же гений как сам Эдисон и он это оценит.Оценил. Предложил усовершенствовать машины постоянного тока и пообещал колоссальную премию в 50 тысяч долларов. Это как раз был конек Теслы и он представил 24 варианта. Эдисон все принял, использовал, но денег не дал – сказал, что пошутил. Взбешенный Никола Тесла немедленно уволился.Другой работы в области электричества в то время не было, так что пришлось дальше действовать самостоятельно. Но научные работы молодого человека уже приобретают известность. Никола видел будущее за переменным, а не постоянным током. За это его подвергали критике, начиная еще с профессора в родном университете. Но прав оказался Тесла и своими опытами доказал это.

Его приглашают с лекциями в ведущие университеты мира, находятся и инвесторы для лаборатории. В 1899 году переезжает в Нью-Йорк, где организовывает ее в Колорадо Спрингс. С этого момента место получило славу мистического, особенно после случая в 1899 году, когда Тесле удалось вызвать гигантские разряды молний, а грохот от них был слышан и в 24 км от места опыта. Тесла всем сказал, что это он с инопланетянами общался.

Вообще все, кто его знал, отмечали две, казалось бы, противоречивые, черты характера – он был нелюдим и при этом очень приятен в общении и обладал изумительным чувством юмора. Чего стоит приписываема Тесле фраза: «Когда человек умирает, то он об этом не знает – плохо только окружающим. То же самое, когда дурак».Дураком Тесла точно не был. Благодаря ему мы имеем Теорию полей, на которой основана вся радиотехника, именно он изобрел индукционные катушки, без которых немыслима была электроника XX века. Их так и звали – катушки Теслы. Электродвигатели в современном понимании – тоже Тесла. И даже радио стало возможным только благодаря его работам и экспериментам. Физики назовут еще десятки достижений, благодаря которым стал возможен XXI век. Медики тоже – многие современные методы лечения Тесла испытал еще на себе.

Но, похоже, что про самые удивительные открытия ученого мы и не знаем. Значительная часть его экспериментов связаны с беспроводной передачей энергии. И, вероятно, он добился тут значимых результатов. Знаменитый роман А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» однозначно навеян опытами Теслы и слухов вокруг них.

Возможно поэтому ученый и не захотел передавать эти знания человечеству, которое может обратить его в оружие уничтожения, а не орудие созидания. Нам еще предстоит узнать, чего в реальности смог добиться Никола Тесла – судя по всему он поделился с нами лишь маленькой частью своих знаний.