Американский миллиардер перелил себе литр крови 17-летнего сына

45-летнего миллиардера-программиста из США Брайана Джонсона можно назвать фанатом омоложения. В интервью Bloomberg Джонсон рассказывал, как каждый год тратит два миллиона долларов на врачей и пару десятков ежедневных медицинских процедур ради вечной молодости. Недавно он перелил себе компоненты крови 17-летнего сына ради омоложения.

Процедура переливания плазмы крови проходила недалеко от города Далласа в частной клинике. Для этого у 17-летнего Талмей­джея взяли литр крови. Однако Брайан Джонсон и своей плазмой крови поделился со своим 70-летним отцом. С той же целью: для омоложения.

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Насколько кровь или ее плазма омолаживают - вопрос спорный. Но легенды о молодильных свойствах крови юношей и девушек ходят еще со Средневековья. Как и жуткие истории про принимавшую ванны с кровью юных девственниц графиню Батори и кровопийцу князя Дракулу.

Выглядит Брайан Джонсон действительно моложаво. Но в мире вообще-то полно людей, которые в 45 лет выглядят моложе своего возраста. Но Брайан Джонсон утверждает, что он не только выглядит моложе, но и анализы у него, как у 18-летнего юноши, что подтверждает его личный врач. Еще бы: за такую зарплату!

Нанятый Джонсоном специалист по регенеративной медицине Оливер Золман утверждает, что за время прохождения процедур по омоложению его подопечный помолодел на десятки лет. Что же это за процедуры? Брайан Джонсон придерживается веганского меню, ест не больше 1977 калорий в день (то есть миллиардер, бедняжка, голодает), занимается спортом по часу в день, а трижды в неделю проводит длинные интенсивные тренировки. И, конечно, никаких вредных привычек и излишеств. Каждый месяц миллиардер переносит два десятка медицинских процедур, cдает кучу анализов и тестов, проверяет свои показатели здоровья. Когда только миллионы зарабатывать успевает?

Несколько месяцев назад Брайан Джонсон сделал себе инъекции жира в лицо, чтобы выглядеть 18-летним. Инъекции жира пациента считаются более безопасными, чем филеры или закачка какого-нибудь биосовместимого геля. Джонсон надеется, что жировой каркас поможет ему сохранить молодое лицо на десятки лет. «То, что я делаю, может показаться экстремальным, но я пытаюсь доказать, что старение и разрушение тела не являются неизбежными», - лучезарно улыбаясь, объяснил миллиардер журналистам.