На руках ходит лучше, чем на ногах: непалец попал в Книгу рекордов Гиннесса

Хари Чандра Гири, 29-летний работник спортивного центра непальской армии, удивил всех своим новым достижением. Молодой человек спустился на руках с 75 ступеней за 25,03 секунды и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Удачная попытка Хари состоялась на ступенях буддийского храма Джамчен Виджая Ступа. Ему предстояло превзойти результат предыдущего рекордсмена — Марка Кенни. Он преодолел это же расстояние за 30,8 секунды, и на протяжении девяти лет никто не мог его превзойти.

Спортивная форма Хари помогла ему обойти соперника. Молодой человек проходил примерно три ступени за секунду. Кажется, на руках он передвигается не хуже, чем на ногах.