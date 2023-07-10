Зачем принцесса Диана просила снять ее в продолжении «Телохранителя»

Зачем принцесса Диана попросила снять ее в продолжении фильма «Телохранитель»
Принцесса Диана попросила снять ее в продолжении фильма "Телохранитель", так как она очень хотела показать публике свою реальную жизнь и борьбу с назойливыми папарацци и поклонниками.
Она понимала, что ее жизнь была ограничена, поэтому она просила актера и режиссера Кевина Костнера написать сценарий, где она смогла бы показать свои переживания и сложности в жизни.
Кевин Костнер отмечает, что леди Ди опасалась последствий своего кинодебюта и нервничала, так как в картине должны были быть и любовные сцены.
«Я помню, что она говорила по телефону невероятно любезно и задавала такие вопросы, как, например, планируем ли мы снимать сцену с поцелуем. Она говорила очень уважительно при этом. Она нервничала, потому что ее жизнь была регламентирована», сказал Кевин Костнер.
Но планам принцессы Ди не суждено было сбыться, так как автомобильная катастрофа, которая произошла 31 августа 1997 года, прервала ее мечту. Несмотря на это, принцесса Диана оставила незабываемый след в сердцах людей, а ее стиль и образ вдохновляют многих, включая Кейт Миддлтон, которая придает своему образу некоторые черты умершей принцессы Дианы.