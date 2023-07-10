Зачем принцесса Диана просила снять ее в продолжении «Телохранителя»

Принцесса Диана попросила снять ее в продолжении фильма "Телохранитель", так как она очень хотела показать публике свою реальную жизнь и борьбу с назойливыми папарацци и поклонниками.

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Она понимала, что ее жизнь была ограничена, поэтому она просила актера и режиссера Кевина Костнера написать сценарий, где она смогла бы показать свои переживания и сложности в жизни.

Кевин Костнер отмечает, что леди Ди опасалась последствий своего кинодебюта и нервничала, так как в картине должны были быть и любовные сцены.

«Я помню, что она говорила по телефону невероятно любезно и задавала такие вопросы, как, например, планируем ли мы снимать сцену с поцелуем. Она говорила очень уважительно при этом. Она нервничала, потому что ее жизнь была регламентирована», сказал Кевин Костнер.