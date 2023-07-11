Как Карлу III и королеве Камилле удалось сохранить брак

Даже после того, как Карл III стал королём, они вместе с супругой не переехали в Букингемский дворец, а продолжают жить на два дома, проживая в Кларенс-Хаусе и Виндзорском замке. Однако, говоря о совместном проживании, невольно вспоминаешь о том, что отношения Карла III и Камиллы Паркер-Боулз длятся уже много лет, поэтому назревает вопрос, как супругам на протяжении долгого времени удаётся сохранять свой брак крепким. Конечно же, дело в любви и истинных чувствах, однако на этом советы не заканчиваются. Друг короля рассказал, что у пары есть один секрет, который помогает им сохранять чувства на протяжении нескольких десятилетий.

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Оказалось, что король и королева спят в отдельных спальнях, и это не считается чем-то из ряда вон выходящим. Во-первых, такой способ ночёвки объясняется тем, что у Карла III есть небольшие проблемы со здороьвем: он страдает от болей в спине, поэтому сон в одиночестве и свободе для него лучшее лекарство. Более того, это полезно для обоих супругов, если учитывать их напряжённый график и, не будем умалчивать, довольно серьёзный возраст, то становится ясно, что им намного удобнее отдыхать в разных спальнях.

«У Его Королевского Высочества есть комната с двуспальной кроватью, оформленная по его вкусу и предпочтениям, где он отдыхает один, и такого же правила придерживается Камилла, у которой также есть своя собственная комната. Кроме того, у них есть общая спальня, которой они могут пользоваться, когда захотят. Такое расположение их идеально устраивает»,— объяснил королевский эксперт Джошуа Ром.