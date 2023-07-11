Легенда советской разведки: 120 лет назад родился Рудольф Абель

Одиннадцатого июля исполнилось 120 лет со дня рождения Рудольфа Абеля. Он долгие годы работал в США и передавал на родину ценные сведения об американской атомной программе. Потом было предательство, арест, тюремный срок и знаменитый обмен на Шпионском мосту, передает корреспондент «МИР 24» Александр Лансков.

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Первый фильм о советской разведке – «Мертвый сезон». В прологе не актер, а герой самого громкого шпионского скандала холодной войны – Рудольф Абель.

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Сын политэмигранта Генриха Фишера родился в Англии в самом начале прошлого века. После революции семья вернулась в Москву, где молодой военный телеграфист, идеально говорящий на английском и немецком языках, был завербован НКВД. После Великой Отечественной через Канаду он приехал в США, где создал целую агентурную сеть. Таких, как он, называли нелегалами. Это значит, если шпион провалился, его страна не признавала его существование.

«Он был там один, что не так часто бывает среди разведчиков-нелегалов. Обычно они выезжают парами – так легче работать. А он был один, абсолютно один, понимаете? Без кого-либо. То есть, если что-то бы случилось, никакой поддержки не было бы», – рассказал историк спецслужб Николай Долгополов.

Абеля арестовали в США в 57-м году. Но за несколько лет в американских тюрьмах никто так и не узнал его настоящего имени. На тот момент нелегальный разведчик уже 10 лет успешно передавал ценные сведения в Советский Союз. При задержании он назвался Рудольфом Ивановичем Абелем. «Начали проверять. Абель Рудольф Иванович. Да, был. Умер. Значит, не он. Разведка – люди умные, поэтому поняли, с кем он работал, с кем он общался, с кем дружил, кто мог назвать себя его именем», – рассказал журналист, историк спецслужб Александр Бондаренко.

Абеля предал его собственный радист. Советского разведчика-нелегала хотели отправить на электрический стул, но адвокат убедил суд оставить его в живых. В итоге полковника приговорили к 30 годам тюрьмы.

После обмена на сбитого американского летчика Абелю пришлось внедряться в новую жизнь. Его долго проверяли, а потом прятали. В итоге создатель агентурной сети в США жил как обычный советский человек. У него были жена и дочь, квартира и любимая подмосковная дача. «Как-то ему тут спокойно было. Он себе отдушину находил для рук и для души. За счет труда и постоянной работы он забывал о том, что он уже не воспользован как разведчик», – рассказал племянник Вильяма Фишера Андрей Боярский.