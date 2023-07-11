«Морской котик» США: сколько раз он обязан отжаться

«Морские котики» - легендарное спецподразделение армии США, которое было создано в 1962 году. Курсанты, желающие вступить в отряд, проходят экстремальный курс подготовки, включающий выполнение боевых задач на суше, в воде и в воздухе.

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История формирования подразделения SEAL (SEa, Air and Land) началась еще со времен Второй мировой войны, хотя официально оно было создано только в 1962 году. Основные методики подготовки были заимствованы у боевых пловцов из подразделения UDT (Underwater Demolition Teams). До 1983 года, когда UDT был расформирован, основной состав «морских котиков» состоял из бойцов этого отряда, а также там проходило обучение будущих «тюленей».

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В 1962 году, в период Холодной войны, американские военные представили президенту США Джону Кеннеди аналитическую записку, в которой объяснялась необходимость создания специального подразделения на базе ВМС США, способного выполнять диверсионные задачи на территории потенциальных противников.

На тот момент такими противниками были СССР, страны Варшавского договора, Куба и Вьетнам. Учитывая различные условия на территории этих государств, солдаты нового отряда должны были стать универсальными бойцами, готовыми выполнять задачи как на суше, так и в воздухе и в воде. Именно универсальность, заключенная в аббревиатуре SEAL, стала основной идеей «морских котиков».

Физической подготовке «морских котиков» уделяется первостепенное значение. Это подразделение не напрасно считается элитным. Только 10% новобранцев проходят все стадии жесткого тренировочного процесса и получают заветную эмблему SEAL, которую на сленге принято называть «будвайзер» (орел с якорем в когтях, трезубец и кремневый пистолет).

Программа физического тренинга разделена на несколько многонедельных циклов, построенных по принципу нарастания нагрузок. Так, если в первую неделю девятинедельного курса новобранцы отжимаются 3 похода всего по 15 раз и бегают 2 мили, то на девятой неделе бегают по 6 миль и отжимаются 6 подходов по 30 раз. На восемнадцатой неделе (второй девятинедельный цикл) солдаты уже отжимаются 20 подходов по 20 раз. Это, что касается элементарного ОФП. Программа «морских котиков» включает в себя большой объем специальных тренингов, марш-бросков в условиях, приближенных к боевым, особое внимание уделяется «водным процедурам».

Инструктора SEAL говорят, что одной из задач, которые ставит перед собой тренировочный процесс, является формирование в солдатах понимания того, что водная среда не является для них враждебной. Именно в этом отличие «морских котиков» от других спецподразделений США. Вода для «тюленей» должна стать родной стихией. Для этого бойцы постоянно совершенствуют свои навыки в плавании. При этом их учат плавать в экстремальных условиях, с долгими задержками дыхания, с грузом, со связанными руками и ногами.

Тренировка «морских котиков» - это всегда командная работа. Большое количество специальных упражнений (перенос лодок, подъем бревен, испытание холодом и др.) готовят «тюленей» к слаженной групповой работе в условиях боевых действий.

Под конец испытаний новобранцы проходят так называемую «адскую неделю» - пятидневный интенсивный шоковый тренинг на пределе физических и психологических сил. До конца «адской недели» выдерживают только 50 % тех курсантов, которые до неё дошли.