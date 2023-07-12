Леонид Половинкин: театр, джаз и детское кино

В мире музыки начала ХХ века немало выдающихся творцов, но одним из самых талантливых и многогранных музыкантов этой эпохи был Леонид Половинкин.

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Композитор, пианист, дирижер, музыковед, преподаватель и общественный деятель – его музыкальные (и не только) дарования затрагивали разные аспекты искусства и социальной жизни.

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Леонид Алексеевич Половинкин родился 13 августа (по новому стилю) 1894 года в Тобольской губернии в семье Алексея Петровича и Анны Герасимовны. Его отец был инженером-строителем железных дорог и достиг на этом поприще такого успеха, что смог перевезти семью в Москву. Мать, из богатой купеческой семьи, еще в провинции привила мальчику любовь к музыке, обучая Леонида и его младшую сестру Елену игре на фортепиано. Когда семья Половинкиных переехала в Москву, Леонид поступил в знаменитую гимназию Л. И. Поливанова. Здесь он продолжил заниматься музыкой и начал изучать иностранные языки, вдохновленный своим дядей, человеком с широким кругозором, который поддерживал образование и открытие торговых школ (разновидность коммерческих училищ). Половинкин освоил английский, французский, немецкий языки и латынь. Кроме музыки, отрок увлекался рисованием, футболом, хоккеем, теннисом, бильярдом и плаванием.

Родители Леонида хотели, чтобы он получил такое образование, которое обеспечило бы ему стабильную работу и достойный заработок в будущем, поэтому будущий музыкант поступил на юридический факультет Московского университета после окончания гимназии. Однако, увлеченный музыкой, он также поступил в Московскую консерваторию в 1914 году. Сначала он изучал фортепиано у Л. Э. Конюса, а затем перешел в класс К. А. Киппа, под руководством С.Н. Василенко освоил композицию и инструментовку. Также он получал уроки у других выдающихся преподавателей, включая А. А. Ильинского, Р. М. Глиэра и Н. А. Малько.

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Половинкин активно участвовал в культурной жизни и музыкальных событиях своего времени. В 1924 году он стал членом Ассоциации современной музыки.

Получив образование в Московской консерватории, Половинкин начал работать в Мамонтовской студии Монументальной оперы при ГАТОБе (Государственный театр оперы и балета, переименованный Мариинский), занимая должности композитора и дирижера. Позднее он перешел в Государственный театр драмы, где стал заведующим музыкальной частью и дирижером. Все это время Леонид Алексеевич активно выступал в качестве дирижера и исполнял собственные произведения.

Половинкин был педагогом и преподавал в Московской консерватории: передавал студентам знания и опыт в части анализа музыкальной формы, сочинения и инструментовки.

После смерти своего учителя Г.Л. Катуара Половинкин продолжил его научно-преподавательские традиции и вместе с Д. Кабалевским и Л. Мазелем подготовил к изданию первую часть незаконченного труда Катуара "Музыкальная форма". Его занятия по принципам музыкального оформления вызывали большой интерес у студентов, и некоторые из них решили остаться для специализации в этой области.

Одной из значимых структур, которую Половинкин использовал в произведениях, была форма инверсионных вариаций, которую он применил в своей Третьей сонате. Она получила дальнейшее развитие в творчестве других советских композиторов.

В 1926 году Леонид Половинкин получил приглашения от нескольких коллективов, включая Музыкальный театр имени Немировича-Данченко, Оперную студию-театр имени Станиславского и Московский театр для детей, основанный Наталией Сац. Он выбрал последний вариант и проработал на "детской" сцене около 15 лет в качестве заведующего музыкальной частью, композитора и дирижера. Половинкин также организовал детские симфонические концерты, где выступал в роли дирижера и рассказчика. Он сыграл важную роль в премьере симфонической сказки С. Прокофьева "Петя и волк", которая была написана по инициативе Н. Сац.

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В 1920-е годы Леонид Половинкин был одним из самых заметных композиторов своего поколения. Его произведения, яркие и новаторские, отражали влияние джаза и выделялись своими оригинальными техническими приемами. В его музыке можно услышать созвучие с творчеством таких композиторов, как Д. Шостакович, А. Мосолов, В. Дешевов, Н. Рославец, А. Животов, Г. Попов и других.

Музыкальный язык Половинкина был отмечен критиками оригинальностью и уникальным стилем. Он сочетал интонации Брамса, Метнера и Скрябина, при этом вводил в мелодии новые элементы, отражающие современные городские реалии. Его произведения требовали от исполнителя высокого мастерства. Несмотря на то, что в партитурах некоторых пьес Половинкина было много опечаток, композиции стали популярными как в России, так и за рубежом.

В отличие от некоторых композиторов того времени, которые перестали интересоваться джазом, Леонид Алексеевич продолжал включать элементы этого стиля в композиции даже в конце 1930-х годов, когда джаз стал непопулярным и был признан враждебным. Он также привнес джазовые темы в классические и романтические фортепианные и симфонические произведения.

Музыка Половинкина отличается оригинальным стилем, несмотря на мелодические и иные приемы таких композиторов, как Брамс, Метнер и Скрябин. Ни один композитор не творит в "вакууме", переклички с коллегами бывают у любого гения. Произведения Половинкина иногда напоминают музыку Николая Мясковского, особенно в использовании изломанных хроматических тем. Леонид Алексеевич также применял токкатные звучания, похожие на произведения Прокофьева, и остинатные эпизоды, вдохновленные ранними работами Стравинского.

Подобно американскому композитору и философу Джону Кейджу, слывущего первооткрывателем электронной музыки и нестандартного звучания инструментов, Леонид Половинкин также экспериментировал с использованием подготовленного фортепиано. Он положил почтовую карточку на струны рояля, чтобы породить новые звуки в музыке. Он также привнес новшества в использование тембровых приемов на духовых инструментах и активно вводил шумовые эффекты, чтобы создать особую атмосферу в произведениях.

В 1932 году Половинкин прекратил преподавательскую деятельность в консерватории, возможно, чтобы сосредоточиться на работе в театре, которому он всегда был привержен. Театральная музыка предоставляла ему большую свободу для экспериментов и была менее контролируемой. Половинкин продолжал заниматься дирижированием и выступал с концертами, включая собственные композиции.

В 1930–1940-х годах Половинкин также работал над музыкой для кинофильмов, что можно считать характерной приметой композиторского дела того времени. Кино стало "важнейшим из искусств" для государства, а появление звукового кино привлекло внимание композиторов. К сожалению, не все работы, созданные Половинкиным для кино, дошли до нас, но известно о его музыке к детским фильмам "Василиса Прекрасная" (1939) и "Конёк-Горбунок" (1941), которые имели успех.

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в жизнь Половинкина, как и всех без исключения советских граждан. В ноябре 1941 года музыкальный деятель был вынужден эвакуироваться в Ташкент. Он оставил работу в Центральном детском театре, но очень скучал по прежней жизни и своим нотам. В это время Леонид Алексеевич продолжал работать и выражал надежду, что его произведения, оперы и балеты, будут поставлены в Большом театре.

Возвращение Леонида Половинкина в Москву в конце 1940-х годов после эвакуации сопровождалось некоторыми трудностями в его театральной деятельности. В результате выхода постановления ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 года репертуар драматических театров оказался строжайше регулируемым, что мешало осуществлению новых премьер. В течение трех месяцев работы в Моссовете Половинкин не смог ни одной постановки довести до премьеры.

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В то же время Леонид Алексеевич активно участвовал в общественной деятельности. Он был членом жюри народного художественного самодеятельности и делегаций Союза композиторов СССР, которые организовывали съезды советских композиторов в различных городах. Половинкин проявлял большую внимательность и профессионализм при рассмотрении произведений других авторов. Он оставлял письменные отзывы о прослушанных произведениях, выражая положительные оценки и делая замечания по технической стороне оркестровки.

Однако здоровье начало подводить Леонида Алексеевича во второй половине 1940-х годов. Скорее всего, то было следствие трудностей военных лет и неблагоприятных условий жизни. Нельзя сбрасывать со счетов и моральный аспект. Композитор не нашел аудитории для своих инструментальных сочинений, которые оказались невостребованными и практически не исполнялись. Печально известное Постановление ЦК ВКП(б) 1948 года, запретившее оперу "Великая дружба" В. Мурадели, затронуло и последние симфонии Половинкина. Хотя запрет был снят через год, Половинкину это уже ничем не помогло. Более того – он и не узнал о "послаблении". В феврале 1949 года, прямо на улице Герцена, возле Московского театра драмы, куда он и направлялся, композитора поразил сердечный приступ, и он скончался. Самое огорчительное – то, что после физической кончины музыканта словно бы "умерли" и все его произведения. Наследие Половинкина оказалось в забвении примерно на 70 лет, музыковеды им очень слабо интересовались, к сожалению. Только благодаря одиночкам-энтузиастам его сочинения уже в наши дни зазвучали на эстраде. И в настоящее время большая часть его наследия находится в архивах и труднодоступна широкой публике.