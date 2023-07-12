Умер создатель аромата 1 Million от Paco Rabanne

Парфюмер Оливье Пешо скончался 10 июля в Париже в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом пишет WWD.

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«Мы глубоко опечалены кончиной Оливье Пешо. Он был не только архитектором многих самых красивых и знаковых ароматов отрасли, но и человеком, которого обожали, который был предан своему искусству и стремился стать наставником нового поколения парфюмеров», — говорится в заявлении Жиля Андриера, генерального директора парфюмерного дома Givaudan.

Пешо был создателем аромата 1 Million от Paco Rabanne, который в прошлом году был признан экспертами индустрии красоты одним из 100 величайших ароматов всех времен. Парфюмер также был автором ароматов для таких брендов, как Versace и Yohji Yamamoto. В 2018 году он совместно с Givaudan и командой H&M создал коллекцию из 25 ароматов для шведского ритейлера. Ему принадлежит и авторство знаменитых ароматов L.12.12 Blanc de Lacoste и Explorer от Montblanc.

Оливье Пешо родился в Париже в 1966 году, окончил французскую школу парфюмерии ISIPCA и начал свою карьеру в 1990 году, присоединившись к компании Payan Bertrand of Grasse в Бангкоке. После возвращения в Париж в 1992 году он начал работать в парфюмерном доме Annick Goutal, а в 1993-м перешел в Kao Corp. Спустя пять лет он начал работу в Givaudan, в 2006-м снова вернулся в компанию после непродолжительной работы в Quest International.