Петр Павлов: фотограф Николая II и муж дочери Саврасова

12 июля отмечают Международный день фотографа. Выбор даты не случаен. В этот день в 1854 году родился Джордж Истмен, создатель компании Kodak. Именно он сделал фотографию доступной для всех.

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В профессиональный праздник Главархив рассказывает о мастере фотографии начала ХХ века Петре Павлове. Документы фотографа поступили на хранение в Главархив Москвы в составе личного фонда его внука, художника Олега Павлова. Он передал их в 2009 году. В фонде представлены серии фотографий Павлова, посвященные премьерам спектаклей Московского Художественного театра «Царь Федор Иоаннович», «Антигона» и «Потонувший колокол». Открытки продавали в антрактах в фойе театра, они пользовались успехом у публики.

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Петр Павлов родился в 1860 году в деревне Федоровская, Олонецкой губернии в семье государственного крестьянина Петра Павлова (государственный крестьянин обладал личной свободой и пользовался правами обычных граждан, но работал и жил на земле, принадлежавшей императору).

Главное архивное управление города Москвы

В 1881 году фотограф приехал в Москву и поступил на работу в знаменитую фотографическую фирму «Шерер, Набгольц и К°», принадлежавшую фотографу Альберту Мею. В его мастерской печатали снимки литографическим способом. Использование этой техники позволяло сделать большее количество экземпляров без утраты качества изображения, поэтому можно было выпускать даже репродукции картин художников.

В 1887 году Петр Павлов женился на Евгении Саврасовой, дочери художника Алексея Саврасова. Венчание состоялось 19 августа в Москве в церкви Ермолая Священномученика на Большой Садовой улице.

19 сентября 1891 года Петр Павлов открыл свое фотоателье. В газете «Московский листок» было дано объявление:

«Фотография П. Павлова. Имею честь уведомить почтенную публику, что 19 сентября сего года мною открыта фотография на Мясницкой, в доме Вятского подворья, против книжного магазина бр. Салаевых. Надеюсь, что я заслужил благосклонное внимание почтенной публики, занимаясь более 10 лет в фирме “Шерер и Набгольц”. В моей фотографии я предлагаю свою работу по самым умеренным ценам. Воспитанникам всех учебных заведений делаются значительные скидки. С почтением, фотограф П. Павлов».

В 1894 году Петр Павлов стал членом Русского фотографического общества. В 1896 году он получил аккредитацию на съемку коронационных торжеств Николая II. В этом же году прошли персональные выставки его работ в Москве и Нижнем Новгороде. В Москве выставка проходила в здании Верхних торговых рядов в 13-ти залах. Сейчас на этом месте располагается ГУМ. Обе экспозиции были удостоены бронзовых медалей. В 1898 году Павлов снимал открытие памятника Александру II в Кремле.

Главное архивное управление города Москвы

С 1898 года Петр Павлов занимался крупномасштабной съемкой достопримечательностей и архитектуры Москвы и ее окрестностей. В Главархиве Москвы хранится «Альбом зданий, принадлежащих Московскому городскому общественному управлению» в двух частях, где размещены 220 фотографий, выполненных Павловым. Все фотографии располагаются по разделам: народное образование, врачебная помощь, общественное призрение, городские предприятия и другим.

В фонд также вошел альбом фотографий из Императорского Московского университета, который посвящен выпуску медицинского отделения в 1914 году. В альбоме содержатся изображения зданий Императорского Московского университета, представлены фотопортреты профессоров и персонала, которые работали в те годы. Все модели запечатлены во время проведения операций или во время чтения лекций в аудиториях. Отдельную часть альбома составляют фотографии выпускников медицинского факультета 1914 года, многие из которых погибли во время Первой мировой войны.

Петр Павлов работал не только на заказ, но снимал и для собственного удовольствия. Таким увлечением для него были съемки видовых фотографии Москвы, выполненных в жанре художественной светописи. В Главархиве Москвы хранится очерк «Московский фотограф Петр Петрович Павлов 1860-1924» Татьяны Сабуровой, ведущего научного сотрудника Государственного исторического музея. В своей работе о фотографиях Петра Павлова она пишет так: «Фотографии Москвы выполнены Павловым с теплотой и любовью. Они обнаруживают в авторе знатока и ценителя исторического прошлого города, его умение выбрать, казалось бы, единственную верную точку съемки, выхватить из бурлящей жизни интересный сюжет. Введенные в кадр типажи поданы им с симпатией, а порой и с оттенком юмора, что делает картинку живой и обаятельной».

В 1899 году в Милютинском переулке Павлов открывает мастерскую фототипии (фототипия – способ безрастровой плоской печати иллюстраций, изобретенный в 1855 году французским химиком Альфонсом Пуатевеном). Здесь издавали портреты русских писателей, виды русских городов, подмосковных усадеб. Вместе с Петром Павловым в это время работали другие известные фотографы: Николай Боднаровский, Иван Вентцкевич, Георгий Ильин и сын Петра Павлова Михаил.

Главное архивное управление города Москвы

Младший брат Павлова Ефим в феврале 1909 года открыл свою мастерскую фотографии на Арбате в доме Лангера. В отличие от старшего брата Ефим Павлов занимался в основном портретной съемкой. Его фотоателье успешно работало по указанному адресу до 1927 года и закрылось в связи со смертью владельца.