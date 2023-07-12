Умер автор книги «Невыносимая легкость бытия»

Писатель Милан Кундера умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила Моравская государственная библиотека в чешском городе Брно. Кундера — один из самых известных чешских писателей. А самое популярное его произведение — роман «Невыносимая лёгкость бытия». Рассказываем, о чём этот бестселлер и почему он принёс автору мировую славу.

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О чём роман «Невыносимая лёгкость бытия»

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События самого известного романа Милана Кундеры происходят в 1968 году, в дни Пражской весны — массовых антисоветских выступлений в послевоенной Чехословакии. Эти протесты длились полгода, но в августе их подавили вошедшие в страну советские войска.

В центре романа — судьба молодого хирурга Томаша, который работает в одной из клиник Праги. Он знакомится с официанткой Терезой и проникается к ней странным чувством — не то любовью, не то просто жалостью. Пара начинает вместе жить, но при этом у Томаша есть любовницы.

Несмотря на измены, Томаш и Тереза женятся. Девушка влюблена в супруга и пытается как-то ужиться с его метаниями между семьёй и желанием оставаться свободным. Лишь неприятности на работе, изгнание из клиники за политические взгляды и почти полная опала заставляют Томаша по-другому посмотреть на свою жизнь изменить отношение к жене. В какой-то момент единственным смыслом его жизни становится Тереза. У романа трагическая развязка.

Кундера в своём главном произведении поднимает вопросы лёгкости и тяжести человеческого существования. Рассказчик спорит с идеей Фридриха Ницше о вечном возвращении, согласно которой бытие таково, каково оно есть, — не имеет в себе ни цели, ни смысла и лишь повторяется раз за разом. У Кундеры прошлое не возвращается в настоящее, решения не имеют прямой зависимости одно от другого. То есть, как говорят немцы, einmal ist keinmal, «один раз не считается». Это и придаёт лёгкость жизни. С другой стороны, результаты каждого отдельного решения могут приводить к невыносимым последствиям.

Милан Кундера

Писатель родился в 1929 году в Брно. В 1948 году он вступил в коммунистическую партию, которая после Второй мировой войны стала главной в стране. Но уже через два года Кундера оттуда вылетел из-за шутки в личном письме об одном партийном деятеле. Впоследствии эта история послужила материалом для романа «Шутка».

В 1956 году Кундеру вновь приняли в партию. Другой крутой поворот в жизни писателя произошёл в 1968 году. Он участвовал в антисоветских протестах во время Пражской весны. Последствия были ужасающими для художника: все его книги запретили, а тексты публиковали либо в переводах, либо в канадском издательстве 68 Publishers.

В 1975 году писатель переезжает во Францию. Большинство книг Кундера написал по-чешски, в том числе и «Невыносимую лёгкость бытия» (1984). Однако с 1990 года стал писать исключительно по-французски. При этом он запрещал переводить свои произведения на чешский язык, потому что считал их переводы извращениями.