Валерию Кипелову исполнилось 65 лет
Одной из наиболее знаковых фигур русского рока — Валерию Кипелову — 12 июля исполнилось 65 лет, пишет RT.
Первым коллективом, в котором выступал юбиляр, стал ВИА «Крестьянские дети». Затем он был участником ВИА «Шестеро молодых» и «Лейся, песня», в которых также выступали Николай Расторгуев и Сергей Черняков, ВИА «Поющие сердца», которым руководил продюсер Виктор Векштейн. Однако Кипелов наиболее знаменит как первый вокалист рок-группы «Ария» — он работал в ней на протяжении 17 лет.
С 2002 года музыкант является бессменным лидером группы «Кипелов».
Ранее фронтмену рок-группы «Воскресение» Алексею Романову исполнилось 70 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».