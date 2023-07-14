Нефтяник рассказал о детстве, проведенном в ямальской тундре

Сотрудник «Меретояханефтегаза» Афанасий Тэсида рассказал о детстве, которое он провел в тундре.

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Жизнь маленьких северян, чьи родители ведут кочевой образ жизни, отличается от жизни их сверстников. Учебный год дети проводят в школах-интернатах, а летом возвращаются к родителям в тундру. Здесь у каждого свои обязанности – дети активно помогают взрослым, в частности, участвуют в организации быта.

– Бабушка учила нас: сначала – нарубить дрова, принести воды и заготовить мясо, разделать рыбу, а потом – целый день играть. Такую работу детишкам с малых лет доверяют. Потом, когда мы уже подросли, отец учил по-взрослому рыбачить и оленей стеречь от медведей и волков. Однажды я наткнулся на целое волчье логово. Оленей наших они не тронули, но стоять на этом месте долго потом нельзя, надо перекочевать, – вспоминает нефтяник.

Но на игры время тоже находилось. Играли в прятки, метали тынзян, учились стрелять из лука, соревновались, кто больше найдет птичьих гнезд. А потом бегали на обнаруженные места и смотрели, вылупились ли птенцы, продолжил сотрудник «Меретояханефтегаза».

Все дети любят сладкое. В тундре свои сладости. Это не традиционный шоколад или мороженое.

– Вкус детства – сушенный на солнце хлеб. Его размягчали в чае и макали потом в растопленное масло или жир. Я особенно гусиный люблю. Мама его заготавливала по своему особому рецепту и всегда много, до конца августа хватало. С ягодами жир тоже вкусно, – рассказал Афанасий.