Версаче: история самого загадочного убийства в мире моды

15 июля 1997 года произошло одно из самых громких и загадочных преступлений в мире моды: на крыльце собственного особняка был убит Джанни Версаче.

Карьера Версаче началась благодаря его матери Франческе Версаче. Молодой человек помогал ей подшивать одежду, занимался подбором аксессуаров и поставками тканей. Цель была одна — стать успешным в мире моды.

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В 1972 году 25-летний Джанни переехал в Милан, город возможностей. Он работал дизайнером одновременно в двух Модных домах — Istante и Callaghan. А в 1973 году перешел в Genny, где создавал коллекции для молодежной линии бренда.

Версаче всегда отслеживал модные тенденции, посещал показы и создавал небольшие зарисовки идей, которые приходили в голову:

«Эскизы нужны мне в качестве шпаргалки, чтобы освежить память. Благодаря матери я понял, что важно работать именно с телом. Это позволяет видеть и чувствовать, как ложится ткань, как она взаимодействует с линиями женской фигуры», — говорил он.

Перспективный модельер всегда мечтал о собственном модном доме, но для этого были необходимы серьезные материальные вложения. Однажды он поделился своими мечтами со старшим братом Санто, который уже был успешным финансистом. Спустя пару месяцев состоялось открытие Модного дома Gianni Versace.

Первый показ принес колоссальный успех Версаче: роскошная коллекция, звездные гости, оформление зала — все было на высшем уровне. В 80-х он был одним из самых популярных модельеров. Вещи модного дома стремительно раскупались, поп-звезды, известные актеры выстраивались в очередь, лишь бы заполучить вещь из новой коллекции.

Блистательная карьера, ошеломительный успех в мире моды, толпы фанатов, но все это не помогло Джанни Версаче 15 июля 1997 года.

Это был вторник. Утром 50-летний основатель империи моды позвонил в Милан, решил все рабочие моменты и отправился за кофе, хотя обычно этим занимался его помощник. По словам хозяйки кафе, Джанни выглядел настороженно: он прошел мимо входа и сделал круг, как будто знал, что за ним следят.

Убийство произошло в его роскошном особняке на Оушен-Драйв. Версаче поднялся по мраморным ступеням, вставил ключ в замок и в этот момент прозвучали выстрелы. 27-летний американец Эндрю Кьюненен, серийный убийца в бегах, дважды выстрелил в модельера в упор и уехал на припаркованной машине с ворованными номерами.

Нашел тело Антонио д’Амико, друг Джанни Версаче:

«Я услышал выстрелы, совсем близко. Мы с Лазаро (их друг) выбежали – картина была шокирующей. Джанни лежал на ступенях в огромной луже крови. Я совершенно не понимал, что происходит. А потом я увидел молодого мужчину на дорожке у дома, он обернулся и улыбнулся. Странное такое выражение лица. Я крикнул Лазаро: "Догони его, это он стрелял в Джанни!"» – вспоминал Антонио д’Амико.

Убийца Эндрю Кьюненен через четыре дня застрелился, когда его окружила полиция. По другой версии он был застрелен полицией во время облавы.

Кто такой Эндрю Кьюненен?

Эндрю Кьюненен – американский серийный убийца, жертвами которого стали не менее пяти человек, в том числе и модельер Джанни Версаче. По сообщениям полицейских, он праздно проводил время неподалеку от виллы гуру моды. Кьюненен никому не рассказал о причинах убийства и не оставил предсмертной записки. Ходили слухи, что он пошел на это, чтобы выяснить, кто заразил его ВИЧ.

Зачем убили Версаче?