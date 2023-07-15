Как живут и работают моряки на Севере

Профессия моряка кажется романтичной. В многочисленных фильмах и книгах члены экипажа корабля каждый день наслаждаются красивыми видами и путешествуют по разным странам. На самом деле работать в море тяжело и утомительно, а моряки тоскуют по родным и даже спустя годы работы в море боятся сильной качки.

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О том, как они переживают одиночество и холода, — в материале «Ленты.ру».

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«Cложные ситуации не отменяют всей красоты»

Максиму Ежову 31 год, он работает электромехаником на судне «Бейсуг». В его обязанности входит обслуживание всего электрооборудования на борту.

Интерес к морю у Максима возник с детства, так как оба его деда были моряками.

«Одного деда уже нет в живых, другой сейчас живет в Туркмении. Бабушка много про первого деда рассказывала — кем он работал, что делал. Один дедушка был старшим механиком, а второй — электромехаником, потом переучился на радиста».

Повзрослев, Максим Ежов окончил морскую академию водного транспорта в Ростове-на-Дону. Учился на электромеханика и параллельно получал образование механика, чтобы было два диплома. Судно, на котором работает собеседник «Ленты.ру», обслуживает нефтяные вышки, проводит разведку.

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Самым тяжелым случаем в своей практике Максим считает спасательную операцию в Карских Воротах в 2021 году. Членам экипажа надо было оттащить корабль от причала, так как его зажало льдами. В тот год море довольно рано покрылось льдом, никто этого не ожидал.

Мы его вытаскивали три недели, тянули на чистую воду. Наш капитан посоветовал капитану того судна подождать улучшения погоды, чтобы дальше отправиться в Архангельск, но тот принял решение, что пойдет прямо сейчас. В итоге у него оборвался трос, и две баржи с дизельным топливом понеслись прямо на скалы, где благополучно остановились, — Максим Ежов.

В то же время на судне, которое попало в беду, пострадал старпом, который получил перелом руки. По вызову команды прилетел вертолет и забрал его. Затем, по словам, Ежова началось все самое интересное: наступила полярная ночь, температура опустилась ниже 30 градусов. Члены экипажа работали по 20 часов в сутки и почти не спали. Вокруг cтояла кромешная тьма.

«Недели две мы откачивали всю дизельку, другие суда тоже помогали. Потом у нас было две эвакуации. Матрос заболел, парню, который работал на сухогрузе рядом, тоже стало плохо. И нашего капитана забрали».

В конце концов трудную ситуацию удалось преодолеть, баржи оттащили в Архангельск. Старшему механику и боцману обещали дать по медали.

Что касается разлуки с родными и других трудностей, тут Максим отвечает коротко: «К этому отношусь нормально. Работа всякая бывает. Если ты идешь работать в море, то выбираешь это призвание. Оно тяжелое, ты должен быть морально устойчивым ко всем трудностям».

Если говорить о приметах среди моряков, то здесь, по словам Максима, есть лишь одна у механиков: нельзя впускать женщину в машинное отделение, из-за этого потом может все сломаться.

«Если ты выходишь в море, то тебе первые два дня плохо — тебя качает, все непривычно. Потом адаптируешься. После рейса нарушается координация. Ходишь и ловишь ее, тебя постоянно качает. Неделю или две привыкаешь».

Встречаются на судах и животные. Например, Максим вспоминает, что у повара была кошка, и она брала ее везде с собой. А у одного из старпомов даже была такса.

Врачей на судах нет, а если возникает какая-то нештатная ситуация с кем-то из членов экипажа, прилетает вертолет и эвакуирует его на ближайшую станцию помощи

«У парня была эпилепсия, мы оказали ему первую помощь, положили на бок. Его отпустило, а мы вызвали вертолет. Через час он его забрал. У еще одного парня кончился инсулин, ему тоже помогли врачи, так как мы не знали, какая доза ему была нужна», — рассказывает Ежов.

Спустя некоторое время Максим решил создать группу во «ВКонтакте», посвященную своей работе. Так появилась группа «Мир глазами моряка». Сейчас в ней больше 3000 подписчиков.

«Конечно же, больше всего в моей работе мне нравится море, красивые виды, слаженная работа экипажа, морская атмосфера. Есть и сложные ситуации, но они не отменяют всей красоты», — резюмирует он.

«Не каждый сможет так физически трудиться»

Моряк Владислав Вишняков — стажер-электромеханик на рыболовном судне. Интерес к морю у молодого человека возник не случайно: два его старших брата трудятся на судах.

О своих обязанностях Вишняков говорит довольно коротко: «Основная задача нашего судна — это вылов рыбы на Севере, в норвежской зоне. Поднимается рыболовный трал, рыба высыпается, мы начинаем ее резать, затем морозить, а потом укладывать в трюм».

Как правило, Владислав уходит в море на четыре-пять месяцев, а график работы на судне составляет шесть на шесть. Поначалу привыкнуть к таким условиям было тяжело, но потом работать стало значительно легче.

Первое время собеседника «Ленты.ру» сильно укачивало в открытом море, но примерно через месяц он привык. Правда, во время сильных штормов ему до сих пор не по себе.

Моряки, как правило, живут по двое в каюте. Отдельные каюты есть только у капитана, старпома (старшего помощника командира корабля), стармеха (старшего механика) и второго механика.

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Работа на холоде молодого человека не пугает, в основном Владислав проходит практику в закрытом помещении. Однако он сильно скучает по родным под конец рейса.

Свободного времени на судне очень мало, но оно все же бывает. Тогда каждый член экипажа может сходить в сауну, почитать или посмотреть фильм.

Когда судно заходит в порт и выгружает рыбу, экипаж продолжает работать так же, как в море. Обычно это вахты два через два.

«Единственные, кто отдыхает в этот момент, — обычные матросы. Я продолжаю заниматься своими обязанностями по электрочасти, механики делают свою работу», — говорит Вишняков.

Молодого человека расстраивает, что часто морякам приходится пропускать важные события в жизни родных. Так один из его братьев пропустил рождение сына

Об одиночестве Владислав задумывается лишь в свободное от работы время. В остальные часы, по его словам, об этом даже некогда думать.

На судне нет доктора, поэтому все члены экипажа обязательно проходят курс оказания первой медицинской помощи.

Работа очень тяжелая, не каждый сможет так физически трудиться и быть уравновешенным человеком, морально готовым к стрессу. Но мне нравится моя профессия — в первую очередь из-за хорошей зарплаты. Радует и то, что можно заходить в иностранные порты и видеть новые места. А еще я видел чаек, бакланов, дельфинов и косаток, — Владислав Вишняков.

Правда, Вишняков тут же оговорился, что рыболовным судам не так часто удается попасть в новые города, и в основном это одни и те же порты.

«Мы скучаем здесь, а там скучают по нам»

Еще один собеседник «Ленты.ру» Антон рассказывает, что в настоящее время работает МТГ (моторист-токарь-газоэлектросварщик). Таких людей еще называют фиттерами. В его обязанности входят токарные и сварочные работы на судне, техническое обслуживание судового оборудования и механизмов.

Отец Антона хотел, чтобы сын стал моряком, так как сам работал механиком на буксире в порту Мурманска. И после школы будущий фиттер поступил на судомеханический факультет ММРК имени Месяцева. Окончил его, но не работал по профессии семь лет, и лишь потом понял, что его душа лежит к морю.

Судно, на котором работает Антон, ходит по северным водам, в том числе по Северному морскому пути, доставляет стройматериалы в порты Дудинки и Сабетты.

К морозам удалось привыкнуть со временем, но, по словам Антона, с погодой лучше не экспериментировать и одеваться теплее.

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«Самый большой минус в нашей работе — это все-таки разлука. Мы скучаем здесь, а там скучают по нам. Наши рейсы длятся в среднем по четыре месяца, и все это очень далеко от дома. Я не знаю ни одного моряка, который не скучал бы по родным и близким, да и просто по любимым вещам и домашним питомцам», — рассуждает Антон.

Правда, по его словам, бывают и исключения — когда судно стоит на потоке и ходит между двумя портами, один из которых домашний. Тогда у моряка есть возможность во время погрузки и разгрузки немного побыть дома. Однако на флоте, где собеседник «Ленты.ру» работает сейчас, такой возможности нет

Во время рейсов моряки пропускают многое — то, как стареют родители, как растут дети, в воспитании которых они мало принимают участия из-за работы. Можно сказать, что члены экипажа просто выключаются из обычного потока социальной жизни.

Что касается питания во время рейса, то миф о макаронах по-флотски или выловленной из моря рыбе ошибочен. Как правило, все продукты закупают заранее, и на каждом судне есть повар, поэтому многое зависит от его фантазии и изобретательности. В первую очередь на борт загружают очень много питьевой воды, замороженного мяса, птицы и хлеба. Продукты привозятся по заявкам в порту, на рейде и даже в открытом море.

Офшорный флот и вовсе славится изобилием продуктов. Здесь приветствуется шведский стол — до четырех блюд на выбор. Помимо компота всегда есть соки и газировка.

«Требуется около недели, чтобы влиться в общество»

Никите Куликову 28 лет. Он работает третьим механиком на универсальном атомном ледоколе «Сибирь». Всего на ледоколе 54 человека, у каждого из них своя одноместная каюта с холодильником, телевизором и душевой.

Интерес к морю у Куликова возник еще в раннем детстве, его отец был моряком, и мальчик по сути не представлял другой работы. Повзрослев, собеседник «Ленты.ру» поступил в среднюю мореходку, где пообщался с моряками, которые рассказали, сколько они зарабатывают, где ходят и что видят.

Чуть позже Никита окончил и высшую мореходку, на момент интервью получил квалификацию второго механика и в следующий рейс собирается выйти уже в этой должности.

В обязанности его входят все работы по механической части, проверка и поддержание в работоспособном состоянии оборудования атомного ледокола.

Непредвиденные ситуации в работе у собеседника «Ленты.ру» иногда случались: «После санкций иногда бывали тяжелые ситуации с механизмами. Некоторые компании ушли из Росcии, поэтому с ними невозможно было связаться, и с трудностями мы справлялись полностью самостоятельно».

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Никита признается, что после рейса ему требуется адаптация к обычной жизни. Как правило, всех моряков удивляет, что вокруг очень много людей, и к этому приходится привыкать по возвращении домой.

Обычно требуется около недели, чтобы влиться в общество и начать нормально функционировать. Мы с супругой обычно потихонечку выходим в люди, а дальше все происходит уже само собой, — Никита Куликов.

Что касается кухни на корабле, то здесь, как и у других моряков, тоже нет неудобств. Даже хлеб и пироги повара пекут прямо на судне.

В приметы современные моряки не особо верят. Единственное, рассказывает Никита, никогда не выходим в море в понедельник, так как он считается неудачным днем.

В отличие от рыболовных судов, на ледоколах есть врачи или фельдшеры, но, несмотря на это, каждый член экипажа отдельно проходит подготовку по оказанию первой медицинской помощи.

Больше всего в работе собеседнику «Ленты.ру» нравится зарплата. Правда, точную сумму он отказался назвать, сказав лишь, что она больше 100 тысяч рублей.