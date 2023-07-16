Удивительная история миллиардера Рокфеллера, сумевшего стать великим спортсменом

Говоря об американской семье Рокфеллеров, практически все вспоминают нефтяников, промышленных магнатов, банкиров и прочих супербогатых людей, однако немногие знают, что среди носителей этой фамилии есть не просто профессиональный спортсмен, а олимпийский чемпион — Джеймс Рокфеллер. Он тоже преуспел в зарабатывании денег, прожил удивительную и очень долгую жизнь, побывал не только на Олимпиаде, но и на Второй мировой войне. «Лента.ру» — подробнее об увлекательной биографии богача-чемпиона.

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Стиллман Рокфеллер, внук Джеймса Рокфеллера, рассказывал, что его дед выставил золотую медаль с Олимпиады в Париже и весла с победного заплыва на самом почетном месте в доме: «Думаю, он действительно гордился этим, во всяком случае больше, чем своей банковской карьерой».

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С золотой ложкой во рту

Истории великих чемпионов часто начинаются с «он родился в глухой деревне в бедной семье, и спорт был для него единственной возможностью выбиться в люди». Но в случае с Рокфеллером все было с точность до наоборот. Американец появился на свет в 1902 году в Нью-Йорке, на Манхэттене, в семье преуспевающего промышленника Уильяма Гудселла Рокфеллера. Дед будущего спортсмена — тот самый Уильям Рокфеллер, который совместно со своим братом Джоном основал нефтяную компанию Standard Оil.

Именно с этой компании началась история безумного богатства семьи Рокфеллеров, а Джон стал первым в истории долларовым миллиардером

Джеймс с ранних лет ни в чем не нуждался. Учиться его отправили в школу Тафта — учебное заведение интернатного типа, которое до сих пор считается одной из самых престижных частных школ США. Получив там великолепное образование, Рокфеллер поступил в Йельский университет. С ранних лет мальчик был очень подвижным и спортивным, родители же подбирали ему исключительно аристократические виды занятий — гольф, поло и даже автогонки, но в университете он увлекся академической греблей. Там этот физически тяжелый вид спорта всячески культивировался, а местные гребцы были конкурентоспособны не только на межуниверситетских соревнованиях, но и на общемировых.

Парижский триумф

Рокфеллер стал капитаном университетской команды, состоявшей и восьми гребцов и рулевого, которые выносили всех на национальных соревнованиях и в итоге выиграли квалификационные соревнования на Игры-1924. Американским спортивным руководством было принято решение ничего не придумывать и отправить сработавшихся парней в полном составе на Олимпиаду в Париж. Во Францию йельские студенты ехали как одни из главных фаворитов.

Там они подтвердили этот статус уже в полуфинале, показав лучшее время. Американцы стали единственными, кому удалось преодолеть дистанцию в 2000 метров быстрее, чем за шесть минут, однако в финале поднялся встречный ветер, и Рокфеллер с партнерами проиграли сами себе больше 40 секунд. Однако соперникам ветер тоже мешал, так что команда из США одержала уверенную победу, солидно оторвавшись от ближайших преследователей из Канады.

15,6 секунды уступили канадцы экипажу Рокфеллера в финале Олимпиады 1924 года

Спортсмены из США на тех играх выступили блестяще и с огромным преимуществом выиграли общекомандный зачет. Американцы завоевали 99 наград, среди которых 45 были золотыми, однако журнал Time особенно впечатлился именно Рокфеллером: фотографию Джеймса поместили на обложку июльского номера того года с подписью «Капитан Рокфеллер».

Существует популярный стереотип о недалекости спортсменов, однако это утверждение опровергает не только пример Рокфеллера, который после окончания спортивной карьеры стал успешным банкиром, но и его партнер по восьмерке гребцов-чемпионов. В команде будущего миллиардера, одержавшей победу в Париже, был и Бенджамин Спок. Сейчас мало кто помнит, что известный на весь мир педиатр, автор бестселлера «Ребенок и уход за ним» отлично работал веслами и стал олимпийским чемпионом.

Благодаря Олимпиаде Рокфеллер обрел не только золотую медаль, но и семейное счастье. В Париж американские гребцы добирались на трансатлантическом лайнере «Гомерик». По воспоминаниям членов команды, Рокфеллер держался обособленно, каждую свободную минуту тренировался и не позволял ни себе, ни партнерам по команде нарушать спортивный режим, хотя соблазнов на огромном судне хватало. Тем не менее к концу путешествия Джеймс познакомился с Нэнси Карнеги — внучатой племянницей мультимиллионера-промышленника Эндрю Карнеги, и представители богатых семей нашли общий язык. В Париже Нэнси болела за своего нового приятеля с моста над Сеной, где проходил решающий заезд, а после триумфа они вдвоем отправились в путешествие по Италии. Вернувшись в США, Рокфеллер сделал Нэнси предложение руки и сердца, которое она приняла.

После спорта

Выиграв Олимпиаду, Рокфеллер справедливо решил, что полностью реализовался в спорте, и сосредоточился на делах, более привычных для членов его семьи, — зарабатывании огромного состояния. В том же 1924 году он выпустился из университета и поступил на службу в инвестиционный банк Brown Bros. Там он на протяжении шести лет работал на рядовых должностях, хотя в иной ситуации представителя видной семьи могли бы сразу сделать членом совета директоров и даже президентом. В 1930 году Джеймс Рокфеллер перешел в Национальный городской банк Нью-Йорка, где только спустя 22 года получил должность президента, а еще через 7 лет стал председателем правления.

Параллельно с карьерой банкира Рокфеллер входил в совет директоров нескольких крупных железнодорожных и авиакомпаний, занимался общественной и благотворительной деятельностью и сколотил огромное состояние, которое позволило ему, выйдя на пенсию, проживать в четырехэтажном особняке площадью 1800 квадратных метров, ни в чем не нуждаясь и не беспокоясь о благосостоянии многочисленных родственников.

В блестящей финансовой карьере Рокфеллера была вынужденная пауза, которая продлилась несколько лет

В блестящей финансовой карьере Рокфеллера была вынужденная пауза, которая продлилась несколько лет. Во время Второй мировой войны Джеймс отправился на фронт и был готов воевать с автоматом в руках, но американское военное руководство решило не рисковать такими ценными кадрами и отправило его в командование парашютно-десантных войск, где банкир быстро адаптировался к военным реалиям и успешно применял свои управленческие навыки — в частности, помогал организовывать операцию по высадке американских войск в Нормандии.

Больше века

Рокфеллер умер 10 августа 2004 года в возрасте 102 лет от инсульта. На тот момент он был старейшим чемпионом Олимпийских игр среди американцев. Супруга, которая так и осталась у него единственной, подарила ему четверых детей и ушла из жизни в 1994 году. На момент кончины у Рокфеллера было 14 внуков, 37 правнуков и даже одна праправнучка.

По словам Стиллмана Рокфеллера, внука чемпиона, до последних дней жизни его дед сохранял ясный ум и очень неплохое для его возраста состояние здоровья. Кроме того, до 101 года Джеймс сам водил автомобиль и работал с документами, относящимися к деятельности различных благотворительных организаций и предприятий, которыми он помогал руководить. Сам он объяснял свое долголетие соблюдением режима питания и качеством продуктов. Завтракал миллиардер в 8 часов утра, обедал в 13 часов, в 18 пил воду с ржаным хлебом, а в 19 ужинал. Он старался никогда не нарушать этот режим.