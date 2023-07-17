Экстрасенс Мэрилин Керро рассказала об отношениях с Александром Шепсом

Долгое время участница 14-го, 16-го и 17-го сезона мистического проекта на канале «ТНТ» «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро была в отношениях с магом Александром Шепсом. Спустя четыре года, пара разошлась. Однако скандалы вокруг мистической пары не угасают.

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Девушка призналась, что долгое время получала угрозы и сталкивалась с прошлым в реальном времени. В своем блоге она даже рассказала о долгах Шепса.

— Я была дурой целых четыре года и верила, что у нас любовь. А ты уже на протяжении 10 лет имел отношения с другим человеком, — рассказала девушка в своем блоге.

Российский актер и телеведущий Марат Башаров рассказал, что проект «Битва экстрасенсов» часто обвиняют в «одурманивании населения», однако эмоции, показанные на экране, невозможно сыграть ни одному актеру.