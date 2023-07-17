«Была дурой»: экстрасенс Мэрилин Керро рассказала об отношениях с Александром Шепсом
Долгое время участница 14-го, 16-го и 17-го сезона мистического проекта на канале «ТНТ» «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро была в отношениях с магом Александром Шепсом. Спустя четыре года, пара разошлась. Однако скандалы вокруг мистической пары не угасают.
Девушка призналась, что долгое время получала угрозы и сталкивалась с прошлым в реальном времени. В своем блоге она даже рассказала о долгах Шепса.
— Я была дурой целых четыре года и верила, что у нас любовь. А ты уже на протяжении 10 лет имел отношения с другим человеком, — рассказала девушка в своем блоге.
Российский актер и телеведущий Марат Башаров рассказал, что проект «Битва экстрасенсов» часто обвиняют в «одурманивании населения», однако эмоции, показанные на экране, невозможно сыграть ни одному актеру.
Недавно Александр Шепс признался, что потерял половину зубов во время съемок одного из проектов. Всему виной стали неправильные действия находящихся рядом специалистов. По словам экстрасенса, общение с потусторонними силами иногда дается ему с трудом. Из-за недуга после сложных сеансов с ним может случиться приступ эпилепсии.