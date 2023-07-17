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90-летний мужчина сыграл пятую свадьбу и хочет жениться еще

Долгожитель из Саудовской Аравии сыграл свадьбу с пятой женой.

90-летний мужчина сыграл пятую свадьбу и хочет жениться еще
© Lenta.ru

Об этом сообщает Gulf News.

«Семейная жизнь — это акт веры и источник гордости перед Всемогущим, Господином миров, — заявил 90-летний Насера бин Дахайма бин Вахка Аль Муршиди Аль-Отайби после того, как женился в пятый раз. — Она приносит утешение, земное процветание и является секретом моего хорошего здоровья. Я призываю молодежь, которая колеблется, вступить в брак ради сохранения религии и полноценной жизни».

По мнению мужчины, старость не мешает браку. Хотя у него уже есть четверо детей, он отметил, что у него есть желание, чтобы их стало больше.