Ганнибал Лектер: кто был реальным прототипом людоеда из "Молчания ягнят"

В 1991 году был выпущен фильм "Молчание ягнят" Джонатана Демми, который принес невероятный успех его создателю и автору романа Томасу Харрису. Долгое время Харрис скрывал источник вдохновения для создания своего главного героя - убийцы и каннибала Ганнибала Лектера. Только в 2013 году, к 25-летию бестселлера, Харрис раскрыл эту тайну.

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Было множество предположений о реальном прототипе Ганнибала Лектера. В книге Олега Мазурина "Женщины-убийцы" упоминается американец Рэнди Вудфилд, известный как "убийца I-5". Иван Плахов в своей книге "Побег из безумия" утверждает, что прототипом Лектера стал Роберт Модсли из Ливерпуля, который убивал педофилов и ел их мозги. Антон Стратегов в своем издании "Преступления в искусстве" предполагает, что образ кровожадного доктора был взят от вора Майлза Коннора. Однако, как оказалось, ни один из этих преступников не был истинным прототипом Ганнибала Лектера.

Прототипом Ганнибала Лектера был реальный преступник, о котором Харрис узнал в 2013 году. Этот преступник был известен как доктор Салазар. Харрис впервые встретился с доктором Салазаром в одной из мексиканских тюрем в начале 60-х годов, когда работал над рассказом о другом заключенном, Симмонсе, который совершил тройное убийство. Именно информация о Симмонсе привлекла внимание доктора Салазара. Он задавал Харрису вопросы, похожие на те, которые Ганнибал Лектер задавал Клариссе Старлинг.