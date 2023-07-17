Кого затронуло проклятие Джона Кеннеди

Семью Кеннеди называют “королевской” в США. И, как подобает монархам, их преследуют трагические совпадения. Сторонники конспирологии уверены: на семье Кеннеди лежит страшное проклятие.

За последние 80 лет семья Кеннеди подверглась страшным происшествиям, результатом которых стали смерти некоторых родственников. И громкое убийство 35 президента США было не первым в этой цепочке. О том, кто еще пострадал от проклятия Джона Кеннеди — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Розмари Кеннеди

Считается, что первой в цепочке трагических событий стала Розмари Кеннеди, дочь Джозефа Патрика Кеннеди-старшего и родная сестра 35 президента Америки. С детства она была другой — страдала дислексией, а потом к этому добавились депрессия и тревожность. В 1941 года она исчезла из поля зрения СМИ. Позднее выяснилось, что отец сделал девушке лоботомию — врачи уверяли, что это революционное лечение сделает ее здоровой. Однако Розмари осталась инвалидом и всю жизнь прожила с интеллектом двухлетнего ребенка, она умерла в 86 лет.

Джозеф Патрик Кеннеди-младший

Джозеф был братом Розмари и Джона Кеннеди. Ему предрекали успешное будущее после учебы в Гарварде, но он бросил университет и пошел защищать страну во время Второй мировой войны — стал летчиком. Однажды его самолет не вернулся с задания — Джозеф погиб.

Кэтлин Кеннеди

Первый супруг девушки скончался во время войны. В 24 года она стала вдовой. Однако спустя четыре года в ее жизни появился новый возлюбленный, с которым она планировала свадьбу. Торжество не состоялось — они оба погибли в авиакатастрофе.

Дети Джона Кеннеди

Первая дочь Джона и Жаклин Кеннеди была мертворожденной, после чего на свет появились еще два ребенка. Четвертый сын родился здоровым, но умер спустя 40 часов после рождения из-за проблем с дыханием.

Дэвид Кеннеди

Сын Роберта Кеннеди плохо переживал смерть своего отца — тот скончался, когда мальчику было 12 лет. Всю жизнь он страдал от зависимости от запрещенных веществ, и в 28 он скончался от передозировки.

Майкл Кеннеди

Второй сын Роберта Кеннеди погиб, когда ему было 39 лет. Он катался на лыжах и случайно врезался в дерево, хотя был опытным спортсменом. От полученных травм он скончался в больнице.

Джон Фицджеральд Кеннеди-младший

John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com

Вместе со своей супругой Кэролайн и ее сестрой Джон Кеннеди-младший летел на свадьбу к своему кузену Рори. Однако посетить торжество он так и не смог, их самолет разбился над Атлантикой.