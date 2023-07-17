Кого затронуло проклятие Джона Кеннеди
Семью Кеннеди называют “королевской” в США. И, как подобает монархам, их преследуют трагические совпадения. Сторонники конспирологии уверены: на семье Кеннеди лежит страшное проклятие.
За последние 80 лет семья Кеннеди подверглась страшным происшествиям, результатом которых стали смерти некоторых родственников. И громкое убийство 35 президента США было не первым в этой цепочке. О том, кто еще пострадал от проклятия Джона Кеннеди — в материале “Рамблера”.
Розмари Кеннеди
Считается, что первой в цепочке трагических событий стала Розмари Кеннеди, дочь Джозефа Патрика Кеннеди-старшего и родная сестра 35 президента Америки. С детства она была другой — страдала дислексией, а потом к этому добавились депрессия и тревожность. В 1941 года она исчезла из поля зрения СМИ. Позднее выяснилось, что отец сделал девушке лоботомию — врачи уверяли, что это революционное лечение сделает ее здоровой. Однако Розмари осталась инвалидом и всю жизнь прожила с интеллектом двухлетнего ребенка, она умерла в 86 лет.
Джозеф Патрик Кеннеди-младший
Джозеф был братом Розмари и Джона Кеннеди. Ему предрекали успешное будущее после учебы в Гарварде, но он бросил университет и пошел защищать страну во время Второй мировой войны — стал летчиком. Однажды его самолет не вернулся с задания — Джозеф погиб.
Кэтлин Кеннеди
Первый супруг девушки скончался во время войны. В 24 года она стала вдовой. Однако спустя четыре года в ее жизни появился новый возлюбленный, с которым она планировала свадьбу. Торжество не состоялось — они оба погибли в авиакатастрофе.
Дети Джона Кеннеди
Первая дочь Джона и Жаклин Кеннеди была мертворожденной, после чего на свет появились еще два ребенка. Четвертый сын родился здоровым, но умер спустя 40 часов после рождения из-за проблем с дыханием.
Дэвид Кеннеди
Сын Роберта Кеннеди плохо переживал смерть своего отца — тот скончался, когда мальчику было 12 лет. Всю жизнь он страдал от зависимости от запрещенных веществ, и в 28 он скончался от передозировки.
Майкл Кеннеди
Второй сын Роберта Кеннеди погиб, когда ему было 39 лет. Он катался на лыжах и случайно врезался в дерево, хотя был опытным спортсменом. От полученных травм он скончался в больнице.
Джон Фицджеральд Кеннеди-младший
Вместе со своей супругой Кэролайн и ее сестрой Джон Кеннеди-младший летел на свадьбу к своему кузену Рори. Однако посетить торжество он так и не смог, их самолет разбился над Атлантикой.
На этом проклятие Кеннеди не заканчивается. Семью и потомков династии до сих пор сопровождают нелепые случайности и невероятные совпадения. Так, потомки Джона Кеннеди скончались во время пандемии коронавируса. Они соблюдали карантин в доме на берегу озера, когда мяч их сына упал в воду. Родители пошли его искать, но так и не вернулись. Поэтому поклонники уверены — проклятие Кеннеди продолжит действовать, пока не истребит всю семью.