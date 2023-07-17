Принц Джордж заранее получил подарок на день рождения

Принцу Джорджу исполнится 10 лет уже 22 июля, но, похоже, он уже получил один из подарков заранее. И это поездка на Уимблдон! В воскресенье он вместе со своими родителями `ейт Миддлтон и принцем Уильямом, а также сестрой принцессой Шарлоттой появился на мужском финале престижного теннисного турнира.

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Братик и сестра были в голубой одежде, они сидели рядом друг с другом в королевской ложе между родителями. На мероприятии не было только 5-летнего Луи, которого, видимо, посчитали слишком маленьким для такой прогулки. Во время игры дети внимательно наблюдали за происходящим и реагировали на всё с безудержным волнением или удивлением.

Принц Уильям и Кейт Мидддтон с детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой на мужском финале Уимблдона, 2023

Принц Джордж уже во второй раз посещает Уимблдон, он дебютировал прошлым летом, когда наблюдал за финалом между Ником Кирьосом и Новаком Джоковичем. Последний одержал победу в 2022 году и позволил королевскому наследнику подержать заветный трофей. После некоторого времени, проведённого за поцелуем Джоковича, Кейт Миддлтон аккуратно освободила принца Джорджа от его обязанностей и вернула трофей чемпиону. Ещё юный принц привлёк к себе внимание тем, что надел костюм и галстук, несмотря на жаркую погоду. Его наряд был связан со строгим дресс-кодом королевской ложи, согласно которому мужчины должны быть одеты в «костюм/пиджак и галстук».

Принц Уильям и Кейт Мидддтон с детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой на мужском финале Уимблдона, 2023

Как известно, принц Джордж достиг того возраста, когда костюмы надевают регулярно, начиная с семейных праздников, таких как Trooping the Colour, и заканчивая спортивными мероприятиями — например футбольным турниром «Евро-2020». Принц и принцесса Уэльские стараются обеспечить мальчику нормальное детство и одновременно готовят к тому, что однажды он займёт трон. Мы будем скучать по его коротким шортикам!

Источник фото: Gettyimages; AP; Reuters