Зависимая от татуировок девушка поделилась особенностями жизни с недугом

Ох уж это внезапное желание сделать маленькую татуировку. Не успеешь моргнуть — и вот на твоем теле уже около тысячи рисунков, а остановиться невозможно. Кажется, именно это и случилось с британкой по имени Мелисса Слоан.

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Девушка настолько зависима от изображений на лице и других частях тела, что делает их в любое время суток — даже посреди ночи. Конца такому увлечению не предвидится, и, очевидно, пристрастие давно переросло в настоящий недуг.

Сейчас Мелисса в Сети слывет самым что ни на есть фриком. Сложности с поиском работы, запрет на посещение общественных мест и ни одного живого места на теле не останавливают ее перед тем, чтобы записаться на очередной сеанс к тату-мастеру. Нанести второй или третий слой для Мелиссы, как она говорит, не проблема.

«Даже если бы мне осталось жить неделю, я бы пошла и сделала тату», — откровенно поделилась Слоан с Daily Star.