Александр Владимирович Варламов (1904–1990) — советский композитор, дирижёр, певец, аранжировщик, руководитель одного из лучших джаз-оркестров СССР, один из родоначальников советского джаза.

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Заслуженный деятель искусств РСФСР с 1979 и автор более 400 музыкальных произведений.

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Александр Варламов родился 19 июня 1904 года в Симбирске (сейчас Ульяновск) в семье музыкантов: его мать была оперной певицей, а прадед — тоже Александр Варламов (1801–1848), правда, Егорович, — был знаменитым певцом, "мастером русского романса" и композитором, написавшим более двух сотен романсов, среди которых "На заре ты её не буди" и "Вдоль по улице метелица метёт".

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Уже с раннего возраста Александр Владимирович учился сочинять музыку и играть на инструментах, и уже в 8 лет он написал два своих первых произведения: пьесу "Грусть" и вальс "Вечерок".

В 1918 году Варламов переехал из Симбирска в Москву и в 1922 году поступил в ГИТИС. Однако не проучился там долго: любовь к музыке победила, и Александр перепоступил в Училище имени Гнесиных. В том же 2022 году, когда Варламову было 18 лет, он побывал на первом в своей жизни джаз-концерте — выступлении "Первого в РСФСР эксцентрического оркестра — джаз-банда Валентина Парнаха".

Тогда в Варламове и проснулся интерес к джазу. Позже, в 1926 году, Александр Владимирович побывает на концертах гастролирующих иностранных джазменов: Бенни Пэйтона, Фрэнка Уитерса и коллектива "Шоколадные ребята" под управлением Сэма Вудинга.

Под впечатлением Варламов начнёт увлекаться принципами джазовой оркестровки, особенностями инструментов, манерой игры — джазом целиком и полностью.

В 1930 году Варламов создал свой первый собственный джазовый коллектив "Первый вокальный квартет современной эстрады" (или "Первоксэ"). Затем в 1933 году он организовал коллектив "Танго-джаз", который, как ни странно, специализировался на исполнении танго. Позже, получив дирижерский диплом, Варламов собрал собственный полноценный оркестр.

Он дебютировал летом 1934 года в Зелёном театре парка Центрального дома Красной Армии после 14 месяцев репетиций. Первые грамзаписи оркестра появились в том же году. На пластинках "Джаза Александра Варламова" 1934 года, записанных для Грампласттреста и его экспортного лейбла SovSong, звучит вполне "осознанный" джазовый оркестр, в котором есть и трубы, и саксофоны, и тромбоны — а ещё прекрасный женский вокал с идеальным английским произношением.

Солисткой оркестра Варламова была молодая афроамериканская певицы Селестин Коул (на советских пластинках её имя писали как "Целестина Коол"). И хотя пение Коул было мало похоже на джазовое, оно придавало звучанию оркестра аутентичности. Специально для голоса Коул Варламов написал вальс-бостон "Жёлтая роза" и румбу "Колыбельная".

Внутри оркестра Александра Варламова организовался отдельный коллектив, похожий на ансамбль солистов. Среди них были саксофонист Александр Васильев, трубачи Пётр Борискин и Виктор Быков, тромбонист Николай Шмелёв и барабанщик Олег Хведкевич.

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В 1938 году септет записал несколько пластинок с профессиональным исполнением как собственных сочинений Варламова, так и его аранжировок популярных зарубежных произведений. Полный состав оркестра тоже записывал и авторские произведения Варламова, и такие американские номера, как "Дикси-ли", "Свит Су", "На карнавале", "Луна", "Счастьем жизнь полна". В некоторых из записей звучит голос самого Варламова: спокойный и безэмоциональный. Однако на пластинках имя певца не указывалось — Варламов хотел запомниться публике как руководитель джаз-оркестра, а не как певец.

В 1938 году Варламову предложили стать руководителем джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета. Он согласился, но проработал там всего год. В сентябре 1939 года Радиокомитет внезапно решил сменить руководителя оркестра, и на место Варламова пришёл другой знаменитый советский джазмен — композитор и пианист Александр Цфасман.

Но, несмотря на короткое время работы во Всесоюзном радиокомитете, Варламов успел записать с джаз-оркестром несколько выступлений: например, аранжировку произведения Ричарда Роджерса “Dancing Fingers” — "Игра на пальцах". Интересно, что исполнение именно этого произведения стало одним из первых телевизионных музыкальных выступлений, снятых в первой студии московского телевидения на Шаболовке, 37.

В конце 1939–начале 1940 годов Варламов занимался самодеятельным джаз-оркестром в МВТУ имени Баумана (сейчас МГТУ). И хотя оркестр позиционировал себя как любительский, Варламов смог подготовить музыкантов так, что оркестр позвали играть в ресторане гостиницы "Националь", где жили иностранцы и, как считалось, всегда играл лучший московский джаз.

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Также в 1940 году Варламов много времени и сил посвятил становлению Государственного джазового оркестра СССР: проводил открытые занятия и обучал музыкантов особенностям джазовой игры и оркестровки — но началась война.

Оркестр успел записать всего четыре произведения в процессе подготовки новой программы концертов, которые были запланированы на начало июля 1941 года: "Весёлую песенку", "Сон" из мультфильма "Белоснежка и семь гномов", "Галоп" Исаака Дунаевского и "Лирическую песню" из кинофильма "Сердца четырёх" Юрия Милютина.

Большая часть музыкантов Государственного джазового оркестра СССР, который после начала войны переименовали в Образцово-показательный джаз-оркестр Народного комиссариата обороны, погибла в конце 1941 года в окружении под Вязьмой во время фронтовых гастролей. На тот момент Александр Варламов находился в Москве.

Спустя некоторое время Варламов собрал новый оркестр джаза при Всесоюзной студии эстрадного искусства. С ним он планировал выступать на Северном флоте перед советскими и английскими моряками, но его планы так и не осуществились, потому что в январе 1943 года Варламова арестовали из-за доноса: семья его жены прятала родственника, дезертировавшего из Красной Армии.

Решением Особого совещания Варламов был приговорён к восьми годам лишения свободы. Джазмен отбывал срок на Северном Урале, где до 1948 года руководил лагерным оркестром. В 1951 году его освободили, но запретили проживать в больших городах. Варламов поселился в Караганде, и в Москву вернулся только в 1956 году, уже после реабилитации.

После возвращения в столицу работу Варламов нашёл в "Союзмультфильме" — ещё в 1930-е годы его оркестр записывал музыку для первых советских звуковых мультфильмов — и в 1950-е Варламов снова начал писать произведения для мультипликационных фильмов: например, для "Шайбу! Шайбу!", "Кентервильское привидение", "Три толстяка", "Тараканище", "Капризная принцесса" и др. — всего его музыка звучит в более чем 50 мультфильмах.

И хотя после ареста Варламов утратил связь с "новыми" советскими джазовыми исполнителями, его музыка и подход всё ещё были важны и узнаваемы. Варламов продолжал посещать мероприятия, связанные с советским джазом, и охотно рассказывал журналистам о джазе своей молодости.

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По словам режиссёра легендарного фильма "Мы из джаза" Карена Шахназарова, в работе над сценарием во многом помогли беседы с Александром Варламовым.

В 1990-е годы историк джаза Алексей Баташев писал: "Спросите любого нашего джазмена старшего поколения — а среди них немало знаменитых — почти каждый скажет: его увлечение джазом началось с Варламова".