Нельсон Мандела: краткая биография, цитаты, достижения

Один из самых известных и уважаемых государственных деятелей в мире стал легендой еще при жизни. Нельсон Мандела – человек-символ воли к победе и несгибаемой борьбы за справедливость.

В день рождения мирового лидера «Рамблер» вспоминает, как он жил, за что боролся и почему его так любят.

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Краткая биография Нельсона Манделы

Будущий южноафриканский политический деятель, лидер борьбы против апартеида, ставший первым чернокожим президентом ЮАР родился 18 июля 1918 года в селе Мфезо, в Капской провинции. Его отцом был правитель племени Тембу. Вообще-то родители его назвали Холилала, что буквально переводится как «срывающий ветки дерева» и означает «проказник». Британское имя Нельсон ему дали уже в школе, просто потому что было так принято.

После окончания миссионерской школы Мандела поступил в Университет Форт-Хэр, где изучал юриспруденцию. В те годы он присоединился к Африканскому национальному конгрессу (АНК). Эта партия боролась за права местного чернокожего населения.

В 1948 году в власти пришла Национальная партия африканеров, которая поддерживала политику апартеида. Мандела к этому времени стал одним из лидеров АНК, он организовывал протесты и участвовал в них. В 1952 году вместе с другом Мандела открыл юридическую контору, которая помогала либо бесплатно, либо достаточно дешево местным чернокожим жителям.

Впервые он попал за решетку в 1956 году, ему предъявили обвинение в приверженности коммунизму и попытке свержения власти. Суд длился несколько лет, и в 1961 году Манделу и других участников протестного движения оправдали. За годы судебного процесса Мандела разочаровался в возможностях ненасильственной борьбы, он сразу же организовал вооруженное крыло АНК, которое занималось взрывами военных объектов и правительственных зданий. Но все эти атаки готовились таким образом, чтобы не пострадали люди. Конечно, его не могли не арестовать вновь.

В 1962 году его снова арестовали, считается, что данные о том, где он находился, местным властям предоставили агенты ЦРУ. На этот раз в тюрьме он оставался до 1990 года. Во время заключения он продолжал учиться, поддерживал редкие контакты с близкими, личные встречи были ограничены, а письма часто приходили к нему в таком виде, что их было невозможно читать.

Международная компания в поддержку Нельсона Манделы к моменту его освобождения набрала нешуточные обороты, о нем говорил весь мир. После своего освобождения Нельсон Мандела сделал многое для того, чтобы режим апартеида был отменен, а в 1994 году он выиграл президентские выборы, став первым чернокожим президентом ЮАР. За годы президентства с 1994 по 1999 год Нельсон Мандела многое успел сделать для своей страны.

С уходом в отставку он до самой смерти оставался лидером нации. Нельсон Мандела ушел из жизни в своем доме в Йоханесбурге в 2013 году. Ему было 95 лет.

Что такое апартеид

Апартеид – это политика расовой дискриминации и сегрегации, которая применялась в Южной Африке с 1948 по 1994 год. Она закрепляла систематическое разделение населения по расовому признаку и устанавливала жесткие ограничения на права и свободы чернокожего населения. Апартеид включал в себя такие меры, как расовые законы, сегрегацию в образовании, жилье, здравоохранении, трудовые отношения и политическое участие. Эта политика вызывала международное осуждение и протесты, и Нельсон Мандела был одним из главных лидеров борьбы против апартеида.

Главные достижения Нельсона Манделы

Нельсон Мандела был выдающейся личностью и имел множество главных достижений. Некоторые из них включают:

Мандела стал лидером борьбы против расовой дискриминации и политики апартеида в Южной Африке.

В 1993 году ему присудили Нобелевскую премию мира за вклад в прекращение апартеида и создание мирного перехода к демократии в Южной Африке.

В 1994 году он стал первым чернокожим президентом ЮАР.

В 1994 году внедрил бесплатное медобслуживание для детей до шести лет, а также для беременных и кормящих женщин.

В том же году принял закон о возвращении земель тем, у кого они были отобраны в 1913 году.

Почему люди полюбили Нельсона Манделу

Люди любили Нельсона Манделу из-за его несгибаемого духа и преданности борьбе за справедливость и равенство. Он выступал против расовой дискриминации и апартеида, и его личная жертва – 27 лет в тюрьме – сделала его символом сопротивления и надежды для многих людей. Мандела был также известен своим примирительным подходом к политике, что помогло ему создать новую конституцию Южной Африки и провести демократические выборы. Его лидерские качества, мудрость и сострадание вдохновляли людей по всему миру, делая его уважаемой фигурой и символом надежды на лучшее будущее.

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