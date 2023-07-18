Стали известны любимые блюда членов британской королевской семьи

Сколько обязанностей на плечах королевских особ — не вообразить. Приемы, визиты, награждения — и все под прицелом папарацци. Неудивительно, что, оставаясь вдали от глаз, они позволяют себе простые человеческие слабости. Например, вкусную еду.

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О гастрономических пристрастиях короля Карла III и его родных стало известно порталу Daily Mail. Согласно его данным, сам король — ярый сторонник полезной фермерской еды. А вот королева Камилла обожает чипсы и жареный картофель с рыбой навынос.

«Этот запах… невозможно устоять перед этим блюдом», — рассказывала она однажды.

Поговаривают, и сама ныне покойная Елизавета II не отказывала себе в подобном лакомстве, когда приезжала в Шотландию. Еще ей нравился обычный бисквитный торт — любовь к нему переняли внуки Уильям и Гарри.