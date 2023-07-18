Роксолана: кем была по национальности жена Сулеймана Великолепного

Роксолана, также известная как Хюррем Султан, была женой султана Сулеймана Великолепного и одной из самых влиятельных женщин в истории Османской империи. Ее влияние на политику и культуру этой мощной империи было огромным. Однако, до сих пор остаются вопросы о ее происхождении и этническом составе.

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Исторические источники указывают на то, что Роксолана была украинской или русской крепостной, которая была захвачена турецкими войсками и приведена в Стамбул. Однако, существует несколько теорий о ее этническом происхождении, исследования которых могут помочь нам понять, в каких этносах течет кровь этого народа.

Одна из теорий гласит, что Роксолана была крымской татаркой. Крымские татары - тюркский народ, проживающий на полуострове Крым. Исследования генетического кода крымских татар показали, что у них преобладает тюркская гаплогруппа, что может указывать на их тюркское происхождение. Однако, эти исследования не могут непосредственно связать Роксолану с крымскими татарами, так как у нас нет достаточно точных данных о ее происхождении.

Другая теория связывает Роксолану со славянами (русской или украинкой). Согласно этой теории, она была славянской девушкой из Галиции. Однако, также как и в предыдущем случае, мы не можем найти прямую связь между Роксоланой и русскими или украинцами.