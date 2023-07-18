Роксолана: кем была по национальности жена Сулеймана Великолепного
Роксолана, также известная как Хюррем Султан, была женой султана Сулеймана Великолепного и одной из самых влиятельных женщин в истории Османской империи. Ее влияние на политику и культуру этой мощной империи было огромным. Однако, до сих пор остаются вопросы о ее происхождении и этническом составе.
Исторические источники указывают на то, что Роксолана была украинской или русской крепостной, которая была захвачена турецкими войсками и приведена в Стамбул. Однако, существует несколько теорий о ее этническом происхождении, исследования которых могут помочь нам понять, в каких этносах течет кровь этого народа.
Одна из теорий гласит, что Роксолана была крымской татаркой. Крымские татары - тюркский народ, проживающий на полуострове Крым. Исследования генетического кода крымских татар показали, что у них преобладает тюркская гаплогруппа, что может указывать на их тюркское происхождение. Однако, эти исследования не могут непосредственно связать Роксолану с крымскими татарами, так как у нас нет достаточно точных данных о ее происхождении.
Другая теория связывает Роксолану со славянами (русской или украинкой). Согласно этой теории, она была славянской девушкой из Галиции. Однако, также как и в предыдущем случае, мы не можем найти прямую связь между Роксоланой и русскими или украинцами.
Интересно отметить, что Роксолана была одной из первых женщин в истории Османской империи, которая получила значительное политическое влияние. Ее сын, султан Селим II, правил империей весьма успешно и был известен своими реформами. Это может указывать на то, что Роксолана передала свои лидерские качества и политическую мудрость своему сыну.